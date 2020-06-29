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收假免憂鬱 京站冰茶遊樂園開張+百份美食買一送一

聯合報 / 記者陳威任／台北即時報導
6月30日Rice Cafe杓文字凡點泡菜豬肉定食送麻婆丼一份。圖／京站提供
6月30日Rice Cafe杓文字凡點泡菜豬肉定食送麻婆丼一份。圖／京站提供

快樂假期總是短暫的，今天收假上班可能特別憂鬱無力。為了給上班族最佳應援，京站時尚廣場即日起至7/5歡慶美食街改裝開幕滿一周年，推出每日不同餐點買一送一，並與插畫家柯基犬卡卡合作推出「夏日暢飲首部曲—冰茶遊樂園」活動，為民眾在炎炎夏日消暑。

京站時尚廣場美食買一送一優惠含括多樣化美食選擇，包括：6/29功夫銷魂麵3號麻辣套餐買一送一、6/30杓文字凡點泡菜豬肉定食送麻婆丼一份、7/1貝諾番茄肉醬義大利麵買一送一、7/2海壽司比目魚緣側買一送一、7/3小確幸紅茶合作社買正濃紅茶牛奶送厚片土司、7/4 nara thai泰式辣豬麵買一送一、7/5段純貞只要點牛肉麵系列就送滷味拼盤一份，另外，山頭火及美威鮭魚則是天天都有買一送一的優惠。

除了多種美食優惠，京站在即日起至7/15特別與插畫家柯基犬卡卡合作推出「夏日暢飲首部曲—冰茶遊樂園」活動，Q卡友於1F服務台索取冰茶遊樂園集章卡可至京站館內尋找集章點位並集滿2款茶飲章，就可到1F服務台兌換陶瓷杯墊一個。

此外，7/4與7/5兩天，柯基犬卡卡將現身京站，只要與卡卡一起合照，就可以獲得京站茶飲繪圖著色卡一張，除了可愛的柯基犬卡卡，京站再推出「大家來找茶」優惠活動，只要消費指定茶飲，就送茶山房純綠茶洗手串一個或

The Body Shop茶樹手機擦拭寶、試用包、200元抵用券一份(隨機贈送)。

此外，更推出指定茶飲優惠，包括小樽手作珈啡特調鮮奶冰茶，二杯特價195(原價130元/杯)，草山金工café檸夏莓果氣泡飲，二杯特價225元(原價150元/杯)，買一送一的茶飲則有MISO抹茶拿鐵、開門茶堂茶飲全品項，多種冰茶優惠，一同來京站沁涼一下。

檸檬氣泡飲。圖／京站提供
檸檬氣泡飲。圖／京站提供
即日起至7月5日，京站時尚廣場山頭火麻婆麵買一送一。圖／京站提供
即日起至7月5日，京站時尚廣場山頭火麻婆麵買一送一。圖／京站提供
開門茶堂冷泡茶。圖／京站提供
開門茶堂冷泡茶。圖／京站提供

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