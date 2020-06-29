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PABLO起司塔變「冰淇淋」了！奶油起司＋杏桃醬好搭
來自日本的半熟起司塔「PABLO」，首次在台跨界冰品，將奶油起司結合最中餅，推出「PABLO經典原味起司雪派」，帶來獨特的消暑滋味，自即日起於全台7-ELEVEN開放預購。憑包裝盒到PABLO門市，還可享經典原味起司塔9折的優惠。
「PABLO經典原味起司雪派」以經典原味起司塔為基礎，將起司塔所使用的奶油起司化身為涼爽的冰淇淋，並搭配蘊含酸甜香氣的日本杏桃醬夾心，以及白巧克力增添甜感，最後外皮則使用香脆的最中餅皮包覆，帶來富有層次的口感與滋味。過去在日本推出時，銷售量曾超過200萬個。本次在台販售，每盒3入售價199元，中秋預購3件再享92折，首批限量20,000盒。
至9月30日前，只要在7-ELEVEN購買經典原味起司雪派，憑包裝盒到PABLO門市，即可享經典原味起司塔9折優惠。除了半熟起司塔之外，PABLO日前也與春水堂合作，推出「珍珠奶茶起司塔」聯名商品，即日起至7月15日為最後銷售時段，可享9折優惠。另外近期還針對PABLOmini塔，推出「PABLO迷你初戀檸檬」以及「PABLO迷你百香果」兩款新品，各為88元。7月1日至7月31日期間，於勤美誠品綠園道 B1 門市，可享PABLO迷你任選買5送1的快閃優惠。
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