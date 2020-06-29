PABLO起司塔變「冰淇淋」了！奶油起司＋杏桃醬好搭

來自日本的半熟起司塔「PABLO」，首次在台跨界冰品，將奶油起司結合最中餅，推出「PABLO經典原味起司雪派」，帶來獨特的消暑滋味，自即日起於全台7-ELEVEN開放預購。憑包裝盒到PABLO門市，還可享經典原味起司塔9折的優惠。

「PABLO經典原味起司雪派」以經典原味起司塔為基礎，將起司塔所使用的奶油起司化身為涼爽的冰淇淋，並搭配蘊含酸甜香氣的日本杏桃醬夾心，以及白巧克力增添甜感，最後外皮則使用香脆的最中餅皮包覆，帶來富有層次的口感與滋味。過去在日本推出時，銷售量曾超過200萬個。本次在台販售，每盒3入售價199元，中秋預購3件再享92折，首批限量20,000盒。