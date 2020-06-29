加好友 音樂製作人Thomas Roussel結盟RICHARD MILLE

頂級鐘表品牌RICHARD MILLE一向擁有超強好人緣，從F1賽車手、高爾夫名人、網球天王到好萊塢明星、體壇明星，都是家族超級好友。近期品牌家族再擴大，最新成員是：結合古典樂與電子音樂的音樂藝術家Thomas Roussel，並在RICHARD MILLE的官方instagram帳號上，貼出多張Thomas的氣質黑白影像，並分別配戴了RM 67-01超薄自動上鍊腕表，以及方形的RM 016腕表。

2017年，Thomas Roussel以Prequell為藝名，與著名的倫敦交響樂團共同錄製發行了首張專輯；而身為指揮家的他也對大型活動有高度掌握能力：2018那年，他曾帶領80位音樂家在艾菲爾鐵塔前的塞納河上演出，隨後並指揮40名音樂家於北京故宮獻技。而身兼作曲家與音樂家的他，悠遊跨界於古典音樂與電子音樂之間，而無拘無束的思維與創造力、跳脫框架的自由度，更是RICHARD MILLE與Thomas Roussel的相似之處。2020年，Thomas Roussel更創立了#THELOCKDOWNORCHESTRA樂團，由全球200名音樂家組成的樂團、彼此透過智慧手機連線，在疫情封鎖期間演奏Thomas Roussel的作品。