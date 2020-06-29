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肚子餓不能穿 BV泡麵鞋、牛皮紙包包太有趣了！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BOTTEGA VENETA早秋推出紙質包包、外觀像泡麵的鞋子。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA早秋推出紙質包包、外觀像泡麵的鞋子。圖／BOTTEGA VENETA提供

之前曾以石頭、木片等材質製作包款的義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA，最近又有新的嘗試，在早秋推出幾款含有紙質面料、看起來就像用牛皮紙打造的包包，包括新的人氣手腕包TWIST、POUCH雲朵包還有SHOULDER POUCH，外表和觸感都讓人很好奇啊！

BOTTEGA VENETA這次使用的紙質材質結合紙、尼龍和聚氨酯纖維，呼應「藉由張力展現材質的觸感，遊走於能量與柔弱柔軟間」的早秋整體設計概念。外觀可以很明顯看到像是牛皮紙袋的自然皺褶，獨特的使用痕跡也很有特色，頗有一股文藝青年的氣息。內裡用的是小牛皮材質，也因為運用了防水塗層，具備防潑水特性。除了大包款之外，也有小型錢包。

另外，之前早秋型錄一推出就備受熱議的「泡麵鞋」也正式登場了，這雙鞋以百分之百的小牛皮鉤織製成，有露趾高跟款和加入厚底元素的穆勒高跟拖鞋，一穿上無論走到哪勢必都會成為全場焦點，而且肚子餓的時候千萬不要低頭看！

紙質MINI POUCH小型錢包。圖／摘自官網
紙質MINI POUCH小型錢包。圖／摘自官網
之前早秋型錄一推出就備受熱議的「泡麵鞋」也正式登場。圖／BOTTEGA VENETA提供
之前早秋型錄一推出就備受熱議的「泡麵鞋」也正式登場。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOARD梨色鉤織小牛皮高跟鞋，53,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOARD梨色鉤織小牛皮高跟鞋，53,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
紙質SHOULDER POUCH包，73,700元。圖／BOTTEGA VENETA提供
紙質SHOULDER POUCH包，73,700元。圖／BOTTEGA VENETA提供
紙質POUCH包。圖／摘自官網
紙質POUCH包。圖／摘自官網
外觀可以很明顯看到像是牛皮紙袋的自然皺褶，獨特的使用痕跡也很有特色，頗有一股文藝青年的氣息。圖／BOTTEGA VENETA提供
外觀可以很明顯看到像是牛皮紙袋的自然皺褶，獨特的使用痕跡也很有特色，頗有一股文藝青年的氣息。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOARD蠟白鉤織小牛皮高跟鞋，53,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOARD蠟白鉤織小牛皮高跟鞋，53,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
紙質TWIST包，40,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
紙質TWIST包，40,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供

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