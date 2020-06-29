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只有1天！Lady M「任選3片740元」 外帶也適用
為慶祝即將到來的美國國慶日，來自紐約的Lady M將於7月4日推出一日限時限量優惠，當日「任選3片蛋糕740元」。另外自7月1日起，包括百香果千層、芒果千層、芒果塔等多款夏季風味蛋糕，也於門市酸甜登場。
回歸登場的「百香果千層蛋糕」，選用南投的百香果熬煮成果醬後，搭配卡士達平衡酸甜感，可感受到濃烈的熱情仲夏，9吋28000元，切片280元。同步回歸的芒果塔，則是以手工塔皮填入以新鮮芒果與百香果製成的卡士達醬，再鋪上愛文芒果切片，帶來充滿層次的口感，9吋2,900元，切片290元。除此之外，還有芒果千層、檸檬塔、百香果起司蛋糕等選擇。
另外在Lady M旗艦店、遠百信義店等門市，也以島嶼夏日水果為主題，推出蘋果荔枝冰茶、黑糖檸檬氣泡飲、鮮柚冰茶、芒果氣泡飲等飲品，每杯售價160元起，為夏日注入清涼感。
7月4日美國國慶日當天，Lady M推出慶祝活動。當日任選3片蛋糕740元，每人限購2組，各門市限量74組，內用與外帶皆可享優惠，售完為止。
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