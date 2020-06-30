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蕭邦Alpine Eagle腕錶經典迫降 展現威嚴雄鷹力量

文 / ALASKA 提供

2020上半年最熱韓劇莫過於由男神玄彬和孫藝珍主演的「愛的迫降」。超展開的虐心劇情讓觀眾投入兩人的愛情糾葛，兩位主角在劇中的各種穿搭行頭更是充滿吸睛度。因應玄彬和孫藝珍在劇中高富帥、白富美的角色設定，兩人身上穿戴自然都是國際知名名牌，而銜接兩人命運的重要關鍵，則巧妙由瑞士頂級製錶品牌蕭邦（Chopard）的錶款扮演。

圖／蕭邦 提供
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玄彬所飾演的利正赫，是來自北韓軍人世家、於瑞士留學的文藝青年。他年輕時曾送給軍人哥哥一只蕭邦的Alpine Eagle腕錶，這款蕭邦的Alpine Eagle腕錶的設計靈感來自瑞士阿爾卑斯山間傲視群峰的雄鷹，帥氣造型完全符合利正赫軍人世家的背景，也真的就像是在瑞士讀書的他會選擇的內行人錶款。整齣劇從劇名「迫降」開始，孫藝珍所飾演的富家千金尹世理因意外迫降到北韓，身無分文的她只好將自己身上最值錢的物品，正巧是蕭邦經典Happy Sport腕錶拿去典當，從此展開這個曲折離奇又動人的愛情故事。至於迫降北韓之後兩人如何相遇相愛？利正赫送給哥哥的蕭邦Alpine Eagle腕錶不但串起男女主角的故事線，成為解開懸案的關鍵。

圖／蕭邦 提供
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有意思的是，在戲中扮演重要角色的蕭邦Alpine Eagle腕錶，戲外這錶款的來歷也和劇中所擔任的角色同樣具有承載家族情感的深刻意義。Alpine Eagle腕錶復刻自蕭邦當今聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele於1980年創作的St. Moritz腕表。當時才22歲的他大膽向父親建議以精鋼打造這款運動錶，是一直以貴重金屬製作高級錶款的蕭邦工坊的全新突破，更是品牌首款運動腕錶。如今Karl-Friedrich Scheufele的兒子Karl-Fritz重新改款上市。全新Alpine Eagle時尚運動腕錶系列以當代方式演繹首款St. Moritz腕錶。

Alpine Eagle由Karl-Friedrich Scheufele構思設計，承載著他對阿爾卑斯山的熱情和主宰這片地域的威嚴雄鷹的力量。腕錶以極其耐磨、可反射光線的獨特Lucent Steel A223精鋼製成，搭載獲精密計時認證的蕭邦機芯。Alpine Eagle見證蕭邦提倡倫理道德的堅持，蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele是創辦Eagle Wings基金會的成員，保護阿爾卑斯山環境的全新承諾。

圖／蕭邦 提供
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Alpine Eagle腕錶採用一體成型的錶殼與鍊帶設計，圓形錶圈點綴八顆螺絲、分佈四方，以確保腕錶深達100米的防水性能。有如岩石般粗糙的錶盤紋理猶如老鷹的瞳孔，指針酷似老鷹羽毛，精鋼的冷冽光澤猶如山脈冰川。備有41毫米和36毫米兩種尺寸，Alpine Eagle腕錶搭載的兩款自動上鏈機械機芯均在蕭邦鐘錶工作坊內研發，並獲瑞士官方天文台精密時計認證，41毫米錶款搭載擁有60小時動力儲存的01.01-C機芯，而36毫米錶款則搭載擁有42小時動力儲存的09.01-C機芯。精鋼、金質、雙重材質或K金鑲鑽等不同材質選擇，永恆經典的設計，體現外形和功能的出色搭配，完美襯托配戴者的個人魅力。

圖／蕭邦 提供
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除了玄彬購入的Alpine Eagle腕錶，孫藝珍一開始典當的蕭邦經典Happy Sport腕錶其實也頗有來歷。Happy Sport系列腕錶是蕭邦在1993年推出的經典作品，也是至今市面上最獨特的滑動鑽石設計：璀璨的鑽石於錶盤的兩片藍寶石水晶玻璃之間自由地滑旋起舞，展現愉悅的美感。Happy Sport腕錶有各種不同的款式，非常多樣化，優雅美妙的律動，隨著佩戴者於舉手投足間，展現自信動人的魅力，也難怪能夠擄獲富家千金尹世理的心。

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