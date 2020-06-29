想吃蛋塔只會買肯德基？全台好吃到狂流口水的十大蛋塔

小孩才選擇，老闆我全都要！

在台灣每次想吃蛋塔，每次先想到的就是「不務正業」的肯德基，「本體」葡式蛋塔和黑糖白玉口味，被鄉民認為CP值超高！不過如果想吃創意又特別的款式，除了肯德基之外還有很多選擇，鹹起司、黑糖珍珠、芒果、草莓，各種都有。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友最常討論的必吃、必搶購的美味蛋塔，到底還有哪裡可以買。

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Image Source：FB/倆倆號

No.10 倆倆號

倆倆號主打商品是熱壓吐司，不過除了創意口味的吐司和各式奶茶，蛋塔也是頗受歡迎的商品。像是黑糖珍珠蛋塔，酥脆Ｑ彈軟嫩的口感，濃郁的口感相當吸引人！除此之外，倆倆號也有特別的芋泥口味蛋塔，讓芋泥控超愛！

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No.9 蛋定蛋塔

來自台中審計新村的人氣商品「蛋定蛋塔」，店家自製256層酥皮，咬下去的口感就像是可頌般。蛋定蛋塔的口味很多，包括經典焦糖、古法黑糖、竹炭芋頭、日式牛奶、抹茶紅豆和瑞士巧克力等。冰過以後，咬下去更有冰淇淋的口感！

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No.8 虎山雷創意蛋塔

位在台南奇美博物館附近的虎山雷創意蛋塔，門市看起來就像一個觀光景點，旁邊就一排彩繪牆。虎山雷蛋塔分成葡式蛋塔及起司塔二類，款式相當多元，包括芒果、藍莓、櫻桃和蔓越莓等，許多在外面吃不到的口味。

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No.7 添好運

擁有米其林一星光環的添好運，除了最有名的酥皮焗叉燒包，日前推出了一口蛋塔也圈了不少粉。跟葡式蛋塔的酥皮不同，添好運的一口蛋塔是採用奶油皮，塔皮光滑像一塊盆狀的餅乾，餡料量比酥皮蛋塔多，同時具有奶油香氣。

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No.6 貝林古堡葡式蛋塔

彰化超人氣的蛋塔貝林古堡葡式蛋塔，也是採用超多層次的酥皮，有各式不同口味，像是黑糖、紅豆、竹炭、比利時巧克力等。除了各種色彩的蛋塔，貝林古堡的門口也裝飾的很可愛，純白建築加彩繪牆，以及各種裝置藝術。

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No.5 太興茶餐廳

藝人阿緯引進的太興茶餐廳，最有名的料理除了燒臘和冰鎮奶茶，不過蛋塔也相當受到關注。太興茶餐廳的蛋塔有酥脆外皮搭配香滑內餡，由於塔皮偏薄，所以內餡超滿質地細緻！

No.4 Mr.Z烘焙小棧

在IG上爆紅的台南名店Mr.Z烘焙小棧，販售的商品除了澳門口味蛋塔以及100%純鮮奶布丁，口味除了QQ波霸珍奶，還有少見的蜂蜜檸檬和香蕉巧克力，甚至還有季節限定的草莓口味，超誘人！

No.3 克莉斯塔

克莉絲塔是新竹名店克莉絲蛋糕在台中的二號店，是勤美誠品周邊的熱門點心，店內的裝潢擺設再加上每日限量的口味特別的蛋塔，像是鹹的燻雞，還有焦糖海鹽、抹茶松露等，完全是網美最愛打卡點！

No.2 檀島香港茶餐廳

台灣人熱愛港式美食，近年來也越來越多茶餐廳來台插旗，知名的檀島香港茶餐停就是其中之一。到檀島茶餐廳，必吃的就是招牌的「極品蛋撻」，有192層酥皮的蛋塔，看起來比外面的蛋塔都大一些，甚至有人說台灣販售的版本，比香港原本的還要好吃！

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No.1 泰昌餅家

香港老字號餅店「泰昌餅家」，也在近年來台插旗，首家店在板橋車站，之後陸續開了桃機店和信義店，更在信義店獨家販售「葡式芙蓉蛋撻」，融合曲奇塔皮和葡式內餡，再加上口感綿密的麻糬，立刻又引起一陣旋風！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年06月28日至2020年06月27日，近三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『好吃蛋塔』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



