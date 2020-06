新婚居家粉勢力6：3：1法則 注入滿室甜蜜泡泡

今年是2020年,取諧音正是「愛你愛你年」,雖然受到新冠肺炎疫情影響,遞延了新人宴客的時間表,但登記結婚進度表卻不受影響,根據官方統計,今年5月20日生效的結婚登記數超過前四年,新房布置需求激增,不妨利用象徵浪漫的「粉勢力」入駐居家空間,為新婚生活微加幸福,全室滿溢甜蜜泡泡。

在粉色系的運用上,美式家居品牌Crate and Barrel視覺陳列規劃師吳亭蓉建議,可以參考居家領域流行的6:3:1法則,即環境色占全屋60%比重,如牆壁、地板以及窗簾這些大立面色調;30%是主導色,即承擔了視覺重點的桌椅、衣櫃、櫥櫃等;剩下10%是強調色,即裝飾作用的配件則可使用粉色調來妝點。

餐桌布置訣竅方面,民以食為天,短期內無法出國渡蜜月,利用婚假兩人休息時,在家一起共進早午晚餐,再搭配上充滿粉紅泡泡的餐桌佈置,來為彼此感情增溫加分;吳亭蓉分享,可利用選配不同餐具配件,成就餐桌豐富起來的亮點,像是白色石英餐巾環就像一只迷人的雞尾酒戒指,結合奢華材質,提升整體餐桌質感,或是可以搭配這季節推出的鮮橘色、薄粉色純亞麻餐巾再搭配亮色系與高雅中性色系的現代風餐具,藉由這些小細節的堆疊可讓餐桌用餐情境更精緻。

廚房布置訣竅方面,廚房空間可說是女主人展現廚藝的戰場,在裝潢布置上亦是不容忽視的一環,近年來隨著中島式廚房的盛行,和客廳相連的半開放式空間,在布置上也不容馬虎。

特家品牌代理部公關胡治萍建議,可利用廚電作為空間的妝點,選擇上除考量功能外,仿若擺飾品的外型也是很重要的參考點,色系上可以白、粉兩色為主,白色百搭易於融於各式裝潢風格,粉色柔美能為新居空間增添浪漫氛圍,一機多用的功能則能為廚房檯面或是中島餐桌省下更多空間。

客廳布置訣竅方面,客廳可說是家的心臟,也是占地最大的居家空間,在新居氛圍營造上,吳亭蓉建議,可選擇穿透性高、質感佳、具有藝術感設計的居家單品 ,像是使用清透的玻璃花器搭配植物或是新鮮的枝花,為空間帶來朝氣,沙發上可運用粉色的抱枕來堆疊,或是搭配粉色的披毯使客廳整體視覺增加層次感。