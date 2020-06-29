新婚居家粉勢力6：3：1法則 注入滿室甜蜜泡泡

今年是2020年，取諧音正是「愛你愛你年」，雖然受到新冠肺炎疫情影響，遞延了新人宴客的時間表，但登記結婚進度表卻不受影響，根據官方統計，今年5月20日生效的結婚登記數超過前四年，新房布置需求激增，不妨利用象徵浪漫的「粉勢力」入駐居家空間，為新婚生活微加幸福，全室滿溢甜蜜泡泡。

在粉色系的運用上，美式家居品牌Crate and Barrel視覺陳列規劃師吳亭蓉建議，可以參考居家領域流行的6：3：1法則，即環境色占全屋60%比重，如牆壁、地板以及窗簾這些大立面色調；30%是主導色，即承擔了視覺重點的桌椅、衣櫃、櫥櫃等；剩下10%是強調色，即裝飾作用的配件則可使用粉色調來妝點。

餐桌布置訣竅方面，民以食為天，短期內無法出國渡蜜月，利用婚假兩人休息時，在家一起共進早午晚餐，再搭配上充滿粉紅泡泡的餐桌佈置，來為彼此感情增溫加分；吳亭蓉分享，可利用選配不同餐具配件，成就餐桌豐富起來的亮點，像是白色石英餐巾環就像一只迷人的雞尾酒戒指，結合奢華材質，提升整體餐桌質感，或是可以搭配這季節推出的鮮橘色、薄粉色純亞麻餐巾再搭配亮色系與高雅中性色系的現代風餐具，藉由這些小細節的堆疊可讓餐桌用餐情境更精緻。

廚房布置訣竅方面，廚房空間可說是女主人展現廚藝的戰場，在裝潢布置上亦是不容忽視的一環，近年來隨著中島式廚房的盛行，和客廳相連的半開放式空間，在布置上也不容馬虎。

特家品牌代理部公關胡治萍建議，可利用廚電作為空間的妝點，選擇上除考量功能外，仿若擺飾品的外型也是很重要的參考點，色系上可以白、粉兩色為主，白色百搭易於融於各式裝潢風格，粉色柔美能為新居空間增添浪漫氛圍，一機多用的功能則能為廚房檯面或是中島餐桌省下更多空間。

客廳布置訣竅方面，客廳可說是家的心臟，也是占地最大的居家空間，在新居氛圍營造上，吳亭蓉建議，可選擇穿透性高、質感佳、具有藝術感設計的居家單品 ，像是使用清透的玻璃花器搭配植物或是新鮮的枝花，為空間帶來朝氣，沙發上可運用粉色的抱枕來堆疊，或是搭配粉色的披毯使客廳整體視覺增加層次感。