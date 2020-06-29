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有行旅大坡池畔 靜賞療癒樂曲
聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月」系列之「台灣最後的香格里拉─台東」，帶領旅人走訪大坡池畔靜賞療癒樂曲、名列國家一級古蹟的閩日合體建築、依循自然法則而築的村落，以及入住坐擁群山的落羽松林溫泉Villa等。
行程將前往池上鄉大坡池音樂館，看一段扣人心弦、高潮迭起的歌劇。另將拜訪「取之自然、用之自然」而築的小牛村休閒園區，是園區主人為了實踐自然生活的夢想天地，這裡占地三甲三，坐落在一大片椰林的山坡上，東臨太平洋，天氣好的時候，遠眺可望見綠島；西臨都蘭山，迎面而來的是陽光和微風。
●「企業家山居歲月系列八之台灣最後的香格里拉」三天二夜行程，九月八日出發。另八月十七日舉辦「企業家山居歲月宜蘭一日精華體驗旅程」，報名或洽詢請電02-86433543、86433926，或瀏覽有行旅官網。
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