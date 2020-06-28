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「紫爆」百分之一秒計時 這顏色手表挑戰穿搭能力
近年來可以自行拆換的繽紛彩色表帶成為市場主流，顯然彩色視覺元素深受歡迎。不過比起來，男性腕表表盤的用色因為考驗男裝的整體穿搭，除了經典的黑白，搭配性高的藍色躍然主流，勞力士綠水鬼澤帶動一波綠面風潮。不過紫色的表，男士們準備好了嗎？
真力時（ZENITH）推出品牌首款紫色計時機芯腕表DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET。紫色所散發的神秘叛逆氣質獨樹一幟，在歷史上曾為皇室代表色、在當代時尚穿搭一直備受青睞。計時精準度達百分之一秒、振頻高達50赫茲的DEFY EL PRIMERO 21，鮮明的紫色機芯夾板，與全啞光噴砂的鈦金屬表殼、灰色刻度表圈和三個灰色計時盤形成視覺對比，搭配覆以紫色編織效果的黑色橡膠表帶，為運動風格增添貴氣魅力。這也是真力時一系列配備鏤空表盤和封閉式計時盤的DEFY EL PRIMERO 21腕表中，首枚單獨發售的作品。預計將於今年8月上市。
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