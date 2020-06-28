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「紫爆」百分之一秒計時 這顏色手表挑戰穿搭能力

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET 44毫米鈦金屬計時碼表，43萬0,600元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET 44毫米鈦金屬計時碼表，43萬0,600元。圖／真力時提供

近年來可以自行拆換的繽紛彩色表帶成為市場主流，顯然彩色視覺元素深受歡迎。不過比起來，男性腕表表盤的用色因為考驗男裝的整體穿搭，除了經典的黑白，搭配性高的藍色躍然主流，勞力士綠水鬼澤帶動一波綠面風潮。不過紫色的表，男士們準備好了嗎？

真力時（ZENITH）推出品牌首款紫色計時機芯腕表DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET。紫色所散發的神秘叛逆氣質獨樹一幟，在歷史上曾為皇室代表色、在當代時尚穿搭一直備受青睞。計時精準度達百分之一秒、振頻高達50赫茲的DEFY EL PRIMERO 21，鮮明的紫色機芯夾板，與全啞光噴砂的鈦金屬表殼、灰色刻度表圈和三個灰色計時盤形成視覺對比，搭配覆以紫色編織效果的黑色橡膠表帶，為運動風格增添貴氣魅力。這也是真力時一系列配備鏤空表盤和封閉式計時盤的DEFY EL PRIMERO 21腕表中，首枚單獨發售的作品。預計將於今年8月上市。

ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕表機芯紫色自動盤。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕表機芯紫色自動盤。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET 44毫米鈦金屬計時碼表，43萬0,600元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET 44毫米鈦金屬計時碼表，43萬0,600元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕表機芯紫色夾板。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕表機芯紫色夾板。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕表自動盤也裝飾鮮明的紫色。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕表自動盤也裝飾鮮明的紫色。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET表殼側邊。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET表殼側邊。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET 44毫米鈦金屬計時碼表，43萬0,600元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET 44毫米鈦金屬計時碼表，43萬0,600元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕表散發深邃的鈦金屬光澤，凸顯紫色機芯夾板。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕表散發深邃的鈦金屬光澤，凸顯紫色機芯夾板。圖／真力時提供

腕表 男性

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