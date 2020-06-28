粉絲再等等！日本環球影城「超級任天堂世界」延後開幕

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，嚴重衝擊世界各地的旅遊市場與觀光景點。位於日本環球影城內的新園區「超級任天堂世界」，原訂於今年7月將對外開放，但是受到疫情影響，目前恐將延遲至秋天才會登場。

「超級任天堂世界」是全球第一座以超級任天堂為主題的遊樂園區，以瑪利歐世界為基礎，重現庫巴城堡、桃子公主城堡等場景，還有遊戲中經典的「多層構造」，甚至還會有瑪利歐賽車等設施。根據之前所曝光的資訊顯示，玩家進入園區後，會配戴專屬的遊戲手環，藉此在園區內挑戰不同的任務。

儘管倍受粉絲們期待，但是日本環球影城在2月29日時因新冠肺炎疫情而關園，經過3個月的等候後，於6月8日起開始重新試營運，並於6月19日起開始一般營業，但僅限居住在關西二府四縣，以及持有年票或有購買指定日期的預售票的對象入場。除了測量體溫、消毒、保持社交距離等防疫工作外，日本環球影城也呼籲民眾玩遊樂設施時避免尖叫。

綜合日本媒體報導，投資超過600億日圓的「超級任天堂世界」，原訂於今年7月開放，但是避免疫情持續感染或擴散，因此估計將延遲至秋季後才對外開放，時間開幕時間尚未確定。