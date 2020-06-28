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夏天穿拖鞋最方便！亞麻、編織帆布設計甜美又百搭

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
木質拼接亞麻鞋底不僅穿起來非常涼爽又充滿山林生活的悠遊自在氣息。圖／迪生提供
木質拼接亞麻鞋底不僅穿起來非常涼爽又充滿山林生活的悠遊自在氣息。圖／迪生提供

這幾天受到太平洋高壓影響，各地都是炎熱天氣型態，午後雷陣雨機率也高，最適合穿著透氣方便又不怕潮濕的拖鞋出門了！選一雙造型特殊的款式，就算是拖鞋也可以穿出不邋遢的時尚感。

HOGAN今年春夏以「夏日冒險Summer Adventures」為主題，帶大家走進多采多姿的戶外世界，擁抱大自然。在設計方面主打運動休閒風，其中一雙亞麻單寧拖鞋用寬版交叉鞋面配束帶方式營造出皺褶外觀，點綴些許浪漫感，搭配木質拼接亞麻鞋底，不僅穿起來非常涼爽又充滿山林生活的悠遊自在氣息。

同樣是交叉鞋面設計，L/UNIFORM則是以知性的滾邊編織帆布打造No°63女性涼拖鞋，鞋底採用植物皮革製成，穿久了會各自展現獨特的穿著痕跡，配上多種鮮明色彩，簡約百搭。而CAMPER經典平底涼鞋Myra系列則是有單色款和粉彩印花款，壓紋寬鞋面展現復古韻味。

如果喜歡帶點奢華感的人，則是可以挑選Tory Burch的Ines拖鞋，春夏推出彩色寶石點綴的雙T Logo款，搭配帆布面料，充滿夏日的輕盈舒爽風。除了平底，另外也有粗高跟款式可以修飾身形。

粉彩色Myra Sandal，5,180元。圖／CAMPER提供
粉彩色Myra Sandal，5,180元。圖／CAMPER提供
No°63女性涼拖鞋，13,500元。圖／LUNIFORM提供
No°63女性涼拖鞋，13,500元。圖／LUNIFORM提供
午後雷陣雨的高溫氣候型態最適合穿透氣方便又不怕潮濕的拖鞋出門。圖／迪生、LUNIFORM提供
午後雷陣雨的高溫氣候型態最適合穿透氣方便又不怕潮濕的拖鞋出門。圖／迪生、LUNIFORM提供
No°63女性涼拖鞋，13,500元。圖／LUNIFORM提供
No°63女性涼拖鞋，13,500元。圖／LUNIFORM提供
No°63女性涼拖鞋+No°64男性涼拖鞋，各13,500元。圖／LUNIFORM提供
No°63女性涼拖鞋+No°64男性涼拖鞋，各13,500元。圖／LUNIFORM提供
HOGAN丹寧色亞麻休閒拖鞋，19,600元。圖／迪生提供
HOGAN丹寧色亞麻休閒拖鞋，19,600元。圖／迪生提供
Ines粗高跟拖鞋，11,900元。圖／Tory Burch提供
Ines粗高跟拖鞋，11,900元。圖／Tory Burch提供
HOGAN亞麻單寧拖鞋用寬版交叉鞋面配束帶方式營造出皺褶外觀，點綴些許浪漫感。圖／迪生提供
HOGAN亞麻單寧拖鞋用寬版交叉鞋面配束帶方式營造出皺褶外觀，點綴些許浪漫感。圖／迪生提供
HOGAN紅色亞麻休閒拖鞋，19,600元。圖／迪生提供
HOGAN紅色亞麻休閒拖鞋，19,600元。圖／迪生提供
No°63女性涼拖鞋，13,500元。圖／LUNIFORM提供
No°63女性涼拖鞋，13,500元。圖／LUNIFORM提供
HOGAN亞麻單寧拖鞋用寬版交叉鞋面配束帶方式營造出皺褶外觀，點綴些許浪漫感。圖／迪生提供
HOGAN亞麻單寧拖鞋用寬版交叉鞋面配束帶方式營造出皺褶外觀，點綴些許浪漫感。圖／迪生提供
Ines平底拖鞋，11,390元。圖／Tory Burch提供
Ines平底拖鞋，11,390元。圖／Tory Burch提供

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