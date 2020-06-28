夏天穿拖鞋最方便！亞麻、編織帆布設計甜美又百搭

這幾天受到太平洋高壓影響，各地都是炎熱天氣型態，午後雷陣雨機率也高，最適合穿著透氣方便又不怕潮濕的拖鞋出門了！選一雙造型特殊的款式，就算是拖鞋也可以穿出不邋遢的時尚感。

HOGAN今年春夏以「夏日冒險Summer Adventures」為主題，帶大家走進多采多姿的戶外世界，擁抱大自然。在設計方面主打運動休閒風，其中一雙亞麻單寧拖鞋用寬版交叉鞋面配束帶方式營造出皺褶外觀，點綴些許浪漫感，搭配木質拼接亞麻鞋底，不僅穿起來非常涼爽又充滿山林生活的悠遊自在氣息。

同樣是交叉鞋面設計，L/UNIFORM則是以知性的滾邊編織帆布打造No°63女性涼拖鞋，鞋底採用植物皮革製成，穿久了會各自展現獨特的穿著痕跡，配上多種鮮明色彩，簡約百搭。而CAMPER經典平底涼鞋Myra系列則是有單色款和粉彩印花款，壓紋寬鞋面展現復古韻味。