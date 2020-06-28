TASAKI櫻花金迎盛夏 玉世家紅斐綠翠正鮮明
國際珠寶品牌TASAKI，以巧玩珍珠的創意手法出名，不過融合時尚搭配性的設計才是精髓。本季ulala與PIANO系列新作就以品牌獨門的櫻花金SAKURAGOLD為主角，襯托東方女性的膚色與氣質。而以翡翠出名的玉世家（JADEGIA），則以色彩鮮麗的綠翠與紅翡迎接艷夏。
TASAKI的PIANO系列以彷彿鋼琴琴鍵般的純淨線條為基調，繼婚戒之後本季推出兩款耳環新作。PIANO pavé櫻花金鑽石耳環將鑽石鑲飾於耳環側邊，而PIANO 3 Stones則是以精巧的工藝在圓弧表面上鑲嵌三顆鑽石，簡約中顯細膩。ulala系列，名稱取自日文「春暖、風和日麗」的意思，以和煦溫暖的櫻花金勾勒出飄逸輕盈的緞帶褶飾線條，視覺上層次堆疊切又洋溢輕鬆感。共有兩款耳環、項鍊、戒指等不同品項。
玉世家精選夏日翡翠珠寶，以象徵朝氣和希望的鮮豔綠翠，以及熱情喜慶的紅翡，呼應季節的蓬勃生機。透著水色的蛋面翡翠，或是圓潤、或是水滴造形，配襯鑽石火光，顯得別有韻味。而別具現代感的設計，也能巧妙融入日常穿搭，以搶眼色調，為夏日風景注入活力。
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