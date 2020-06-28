獨／陪伴天母人33年！「大爺西餐」7月17日熄燈

除了許多連鎖品牌分店退出外，天母近年還有許多老字號的在地餐廳陸續熄燈，令在地人相當不捨。開業已經有33年歷史的「大爺義大利餐廳」近期公告，將於7月17日結束營業，呼籲民眾可以把握最後的用餐機會。

藏身於地下室的「大爺」義大利餐廳，是許多老天母人的隱藏版口袋名單，更陪伴不少在地人度過青春時光。儘管店面外觀低調不起眼，但是店內提供豐富的披薩、義大利麵、牛排、薯條等西式餐點。其中光是披薩，就有四季、什錦、瑪格麗特、辣味香腸等多種口味可供選擇，尤其滋味濃郁的「義大利海鮮湯」，更是熟客們必點的招牌菜色。目前大爺在google上累積有約270則評論，平均獲得3.9分。