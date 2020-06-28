稀世藍鑽拼了！佳士得、蘇富比七月珠寶現場拍賣上好貨

繼防疫期間線上珠寶拍賣專場頻頻締造佳績之後，香港實體拍賣也將於7月展開。佳士得（Christie’s）的瑰麗珠寶及翡翠首飾現場拍賣將於7月9日率先登場，而香港蘇富比（Sotheby’s）珠寶的瑰麗珠寶現場拍賣則將緊接於7月10日上拍。兩場珠寶拍賣分別都以彩鑽，特別是罕見的藍鑽領銜。佳士得的濃彩IF藍鑽鑽戒，明亮式切割無瑕藍鑽重達12.11克拉，蘇富比的5.04克拉VS2艷彩藍鑽鑽戒，Type IIb藍鑽則是討喜的心形切割，各自不同的條件可望吸引到不同追求的彩鑽藏家。

香港蘇富比瑰麗珠寶拍賣共呈獻逾200項拍品，除了心形豔彩藍鑽，還有另一枚4.49克拉心形艷彩粉鑽鑽戒，粉鑽為內部無瑕（IF）等級，以及一對10.51及10.51克拉的心形全美鑚石。而講究設計的品牌珠寶作品則有梵克雅寶最具代表性的Zip項鍊，為K金鑲鑽的經典款式，以及一件1930年代的卡地亞水果錦囊（Tutti Frutti）胸針。亞洲人最鍾愛的翡翠，則有一款極品「帝王玉」天然翡翠珠鍊，37枚碩大圓潤的翡翠珠均來自同一原石，相當難得。