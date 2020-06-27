2020下半年將「脫單」3星座！巨蟹靠相親、水瓶靠跑趴

2020年的上半年，還是單身嗎？總是覺得找不到適合的另一半，或是周遭太多爛桃花嗎？下半年有3大星座，終於將出現轉機了，而且有可能會脫單，只要選在適合的時間與地方，就有機會脫單囉！

水瓶座

水瓶座在上半年，多把心力放在自己的工作、生活上，因此單身的人，少了很多對外認識新人的機會，下半年，終於有機會可以脫單了，身邊也會出現許多優質桃花，甚至有機會論及婚嫁。

該怎麼遇到對的人呢？水瓶座在下半年，可以積極參加比較多人的聚會、跑趴等，但不是太奇怪的活動，而是正常的社交活動，透過大型活動中，有機會遇到對的人。

巨蟹座

巨蟹座在上半年，單身的人周遭多是爛桃花，甚至被糾纏不清，始終找不到對的人，但下半年，正桃花即將出現，得要好好把握。

巨蟹座特別愛家人，因此下半年的好桃花，可能是靠家人介紹，也可能透過相親認識，因此透過親戚家人介紹的人，不要拒絕，就敞開心胸去認識看看，說不定就遇到命中注定。

雙魚座

雙魚座在上半年，總覺得悶悶的，施展不開來，但到了下半年，情況會豁然開朗，桃花也跟著來，當然得要好好把握機會囉！