夏日彩色輕珠寶視覺更輕鬆 萬元價輕奢入手

過了端午迎來炎熱的仲夏，穿著開始以視覺上清涼感為訴求，色彩繽紛、價格親切能多重配戴的輕奢珠寶，成為夏季時尚穿搭不可或缺的必備單品。卡地亞的Légers de Cartier就是以輕奢為訴求的入門系列，洋溢年輕貴氣。LVMH集團下的法國現代珠寶品牌斐登（FRED），以嶄新的綠松石色彩為經典的Chance Infinie系列注入新風貌。喬治傑生（Georg Jensen）則推出限量訂製珠寶，綠松石、黑瑪瑙等不同寶石體現上個世紀初北歐的大自然氣息。

卡地亞Légers de Cartier系列，以簡約為主，小顆閃耀的寶石鑲嵌在纖細的金鍊上，營造若有似無、精緻璀璨的柔美氣質。除了鑽石，也有鑲嵌粉紅色剛玉的款式可選，呈現有別於鑽石的女性化氣息。而針對喜歡鮮豔活潑色彩的年輕族群，卡地亞則有可以更換彩色絲繩的LOVE與Trinity手環，比起Légers的低調精美，更適合活潑奔放的服裝搭配。

FRED的Chance Infinie系列以雙環圖案為主要視覺，融入幸運符的概念，是從品牌80周年紀念作中衍生出來的復刻之作。今夏全新的作品以富生命力的綠松色塗漆玫瑰金，搭配鑽石設計，重新詮釋歡樂的精神，也為夏日珠寶配戴注入視覺上的輕鬆感。