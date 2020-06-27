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夏日彩色輕珠寶視覺更輕鬆 萬元價輕奢入手

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞Trinity彩色絲繩手環，17,700元。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity彩色絲繩手環，17,700元。圖／卡地亞提供

過了端午迎來炎熱的仲夏，穿著開始以視覺上清涼感為訴求，色彩繽紛、價格親切能多重配戴的輕奢珠寶，成為夏季時尚穿搭不可或缺的必備單品。卡地亞的Légers de Cartier就是以輕奢為訴求的入門系列，洋溢年輕貴氣。LVMH集團下的法國現代珠寶品牌斐登（FRED），以嶄新的綠松石色彩為經典的Chance Infinie系列注入新風貌。喬治傑生（Georg Jensen）則推出限量訂製珠寶，綠松石、黑瑪瑙等不同寶石體現上個世紀初北歐的大自然氣息。

卡地亞Légers de Cartier系列，以簡約為主，小顆閃耀的寶石鑲嵌在纖細的金鍊上，營造若有似無、精緻璀璨的柔美氣質。除了鑽石，也有鑲嵌粉紅色剛玉的款式可選，呈現有別於鑽石的女性化氣息。而針對喜歡鮮豔活潑色彩的年輕族群，卡地亞則有可以更換彩色絲繩的LOVE與Trinity手環，比起Légers的低調精美，更適合活潑奔放的服裝搭配。

FRED的Chance Infinie系列以雙環圖案為主要視覺，融入幸運符的概念，是從品牌80周年紀念作中衍生出來的復刻之作。今夏全新的作品以富生命力的綠松色塗漆玫瑰金，搭配鑽石設計，重新詮釋歡樂的精神，也為夏日珠寶配戴注入視覺上的輕鬆感。

喬治傑生限量訂製珠寶以新藝術風格的喬治傑生大師原創設計為主，繁複的花卉線條勾勒出1990年代初期的古典韻味。編號21月光花語系列限量訂製鍊墜，首度以蔚藍色澤的土耳其石為主寶石，編號89月光花語系列訂製珠寶胸針，則鑲嵌由黑瑪瑙、髮晶、透明水晶所組合而成的三層石，洋溢北歐清透幽美的寧靜氣息。

FRED Chance Infinie綠松石漆面玫瑰金戒指，飾以1顆明亮式切割鑽石，34,800元。圖／斐登提供
FRED Chance Infinie綠松石漆面玫瑰金戒指，飾以1顆明亮式切割鑽石，34,800元。圖／斐登提供
卡地亞Légers de Cartier白K金鑽石手鍊，25,100元起。圖／卡地亞提供
卡地亞Légers de Cartier白K金鑽石手鍊，25,100元起。圖／卡地亞提供
喬治傑生編號21 Moonlight Blossom月光花語系列，限量訂製純銀土耳其石鍊墜，19,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生編號21 Moonlight Blossom月光花語系列，限量訂製純銀土耳其石鍊墜，19,000元。圖／喬治傑生提供
卡地亞Légers de Cartier玫瑰K金粉剛玉手鍊，28,200元。圖／卡地亞提供
卡地亞Légers de Cartier玫瑰K金粉剛玉手鍊，28,200元。圖／卡地亞提供
FRED Chance Infinie綠松石漆面玫瑰金耳環，兩邊各飾以1顆明亮式切割鑽石，36,900元。圖／斐登提供
FRED Chance Infinie綠松石漆面玫瑰金耳環，兩邊各飾以1顆明亮式切割鑽石，36,900元。圖／斐登提供
喬治傑生編號89 Moonlight Blossom月光花語系列，限量訂製純銀三層石胸針，14,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生編號89 Moonlight Blossom月光花語系列，限量訂製純銀三層石胸針，14,000元。圖／喬治傑生提供

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