夏日彩色輕珠寶視覺更輕鬆 萬元價輕奢入手
過了端午迎來炎熱的仲夏，穿著開始以視覺上清涼感為訴求，色彩繽紛、價格親切能多重配戴的輕奢珠寶，成為夏季時尚穿搭不可或缺的必備單品。卡地亞的Légers de Cartier就是以輕奢為訴求的入門系列，洋溢年輕貴氣。LVMH集團下的法國現代珠寶品牌斐登（FRED），以嶄新的綠松石色彩為經典的Chance Infinie系列注入新風貌。喬治傑生（Georg Jensen）則推出限量訂製珠寶，綠松石、黑瑪瑙等不同寶石體現上個世紀初北歐的大自然氣息。
卡地亞Légers de Cartier系列，以簡約為主，小顆閃耀的寶石鑲嵌在纖細的金鍊上，營造若有似無、精緻璀璨的柔美氣質。除了鑽石，也有鑲嵌粉紅色剛玉的款式可選，呈現有別於鑽石的女性化氣息。而針對喜歡鮮豔活潑色彩的年輕族群，卡地亞則有可以更換彩色絲繩的LOVE與Trinity手環，比起Légers的低調精美，更適合活潑奔放的服裝搭配。
FRED的Chance Infinie系列以雙環圖案為主要視覺，融入幸運符的概念，是從品牌80周年紀念作中衍生出來的復刻之作。今夏全新的作品以富生命力的綠松色塗漆玫瑰金，搭配鑽石設計，重新詮釋歡樂的精神，也為夏日珠寶配戴注入視覺上的輕鬆感。
喬治傑生限量訂製珠寶以新藝術風格的喬治傑生大師原創設計為主，繁複的花卉線條勾勒出1990年代初期的古典韻味。編號21月光花語系列限量訂製鍊墜，首度以蔚藍色澤的土耳其石為主寶石，編號89月光花語系列訂製珠寶胸針，則鑲嵌由黑瑪瑙、髮晶、透明水晶所組合而成的三層石，洋溢北歐清透幽美的寧靜氣息。
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