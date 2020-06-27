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爸爸都想買的超酷玩具 Urwerk UR-210火紅新色太搶眼

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Urwerk的UR-105CT Kryptonite，以迷幻的綠色視覺，複製宛如科幻電影「駭客任務」的迷離氣氛。圖／Urwerk提供
Urwerk的UR-105CT Kryptonite，以迷幻的綠色視覺，複製宛如科幻電影「駭客任務」的迷離氣氛。圖／Urwerk提供

每個男人心中都住著一個大男孩，而男孩們總希望擁有自己的玩具。玩具的造型要酷炫、要帥、要精密，而且越為罕見、少人擁有越好。當太空梭模型、相機、重型摩托車都滿足不了你？放心，我們還有Urwerk，以及Urwerk最新的UR 210紅色塗裝版，黑紅交織、酷炫搶市。

Urwerk 210與其說是「腕表」，更像一件微縮的複雜機械裝置； Felix Baumgarter表示，在開發UR-210並確認其精準度、持續績效的同時，他再從父親教導他的製表文化攝取靈感，他從古董鐘表的逆跳衛星小時得到啟發，進一步轉化在手表之中：橢圓形的表殼與精鋼和鈦金屬為物料、並以黑色PVD處理。獨特的鋁金屬「衛星小時」轉頭結合了逆跳（Retrograpde）功能，成為腕表最特別、最吸睛的時間顯示方式。

衛星小時轉頭的最前緣指示著時間，由右至左，分別為0到60分鐘，而只要到了最左側的60分鐘後，小時轉頭上顯示的阿拉伯數字將轉為下一個時鐘的正確數字。像是一個小行星體般，在手腕運行、生生不息。腕表的圓型最初在2012年在巴塞爾鐘表展現身，之後並正式量產、問世。2020年、八年後的今天，Urwerk帶來了最新、紅色數字搭配PVD黑色的鈦金屬款式，一樣酷炫、同樣科幻前衛。

品牌屬小型工作坊生產，年產量僅在數千只以內。想要一個男人專屬的大玩具？最新紅黑配色的Urwerk UR 210，全球限量七只，訂價約498萬元，這就是了。

創辦人Felix Baumgartner表示，UR-210搭配的渦輪，其設計靈感出自「大自鳴」腕表機芯使用的調節裝置。圖／Urwerk提供
創辦人Felix Baumgartner表示，UR-210搭配的渦輪，其設計靈感出自「大自鳴」腕表機芯使用的調節裝置。圖／Urwerk提供
新款Urwerk U210腕表，改以搶眼的紅色視覺搭配黑色PVD視覺，形成強烈科幻對比。圖／Urwerk提供
新款Urwerk U210腕表，改以搶眼的紅色視覺搭配黑色PVD視覺，形成強烈科幻對比。圖／Urwerk提供
UR-7.10機芯的底板為ARCAP P40，並以鋁金屬衛星小時轉頭、五級鈦金屬中央卡羅素及螺絲成為複雜的機芯結構特色。圖／Urwerk提供
UR-7.10機芯的底板為ARCAP P40，並以鋁金屬衛星小時轉頭、五級鈦金屬中央卡羅素及螺絲成為複雜的機芯結構特色。圖／Urwerk提供

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