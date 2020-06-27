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清爽開胃少負擔！7-11、萊爾富「夏日輕食推薦」吃一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN首次推出選用21風味館招牌烤香草腿排的健康水煮餐，另有台式蔥鹽風味的手撕雞肉沙拉。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN首次推出選用21風味館招牌烤香草腿排的健康水煮餐，另有台式蔥鹽風味的手撕雞肉沙拉。圖／7－ELEVEN提供

天氣太熱容易讓人沒胃口，加上夏季想要展露好身材，清爽、少負擔的輕食更受歡迎。7－ELEVEN、萊爾富分別於門市、預購專刊主打夏季輕食，7－ELEVEN首次推出選用21風味館招牌烤香草腿排的健康水煮餐，另有台式蔥鹽風味的手撕雞肉沙拉、減醣聖品花椰菜燉湯等；萊爾富《夏日好芒》預購專刊也推出訴求低卡、低醣的美味菜單。

7－ELEVEN「21風味館烤雞薑黃飯水煮蔬菜餐」選用21風味館招牌烤香草腿排，搭配經典雞汁薑黃飯及川燙蔬菜，售價89元、6月30日前使用OPEN POINT 3,000點加價59元可兌換一份；「21風味館手撕雞鮮蔬沙拉」特調台式風味蔥鹽醬輕調味，清爽好吃無負擔，滿足成人一日1／3蔬菜需求量，售價69元、6月30日前使用OPEN POINT 3,000點加價49元可兌換一份；「花椰菜雞肉燉湯」將花椰菜入白醬湯底搭配義式香草雞肉，售價55元、6月30日前使用OPEN POINT 12,500點可免費兌換一份；「凱薩風味雞肉起司堡」選用帕馬森起司手工軟法堡體搭配低脂雞胸肉，滿足成人一日1／4蛋白質需求量，售價65元、6月30日前使用OPEN POINT 16,000點可免費兌換一份。

萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出由「原味時代」與Nuturefit營養師團隊創辦人林敬鈞營養師的美味菜單，並嚴選台灣在地食材製作成冷凍即食健康料理包，其中「原味時代健康窈窕三餐」組合包含蔥拌紅燒鯛魚飯、鳳梨佐糖醋雞飯、日式馬鈴薯雞飯，每樣主食平均不到500大卡，還搭配富含膳食纖維的低GI糙米飯提升飽足感；「原味時代低醣無澱粉三餐」組合包含慢燉番茄豚肉、南洋咖哩雞、匈牙利燉雞及3種口味的蔬菜副餐，平均每餐不到15公克的低碳水與高蛋白質飲食方式。7月28日前購買上述任一組合可享預購價599元。

許多健身族、控制體重族都加入「自煮」行列，客製化個人飲食，萊爾富《夏日好芒》預購專刊精選9款最受歡迎的低卡冷凍即食蔬果，像是席捲國外健身圈的白花椰菜米售價59元、任選10件特價390元；原味海鹽舒肥嫩雞胸、超嫩油蔥舒肥雞胸售價99元、兩種口味混搭任10件特價690元。

萊爾富Hi－Life VIP會員App也推出夏日輕食Hi點兌換優惠，6月30日前憑4,500 Hi點起就能免費兌換每朝健康綠茶、Hi-Life海洋深層水800ml、FIN健康補給飲料580ml、寶礦力水得PET580、光泉冷泡茶冰釀烏龍、原萃日式綠茶580ml等商品；此外，還可使用200 Hi點加價18元起把植物の優優格（鮮美橘瓣／蜂蜜草莓）、卜蜂黑胡椒沙拉胸、光泉冷泡茶王烏龍585ml等商品帶回家。

萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出由專業營養師林敬鈞設計的「原味時代健康窈窕三餐」，主餐平均不到500大卡，7月28日前購買可享預購價599元。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出由專業營養師林敬鈞設計的「原味時代健康窈窕三餐」，主餐平均不到500大卡，7月28日前購買可享預購價599元。圖／萊爾富提供
7－ELEVEN「21風味館烤腿薑黃水煮蔬菜餐」，售價89元，6月30日前使用OPEN POINT 3,000點加價59元可兌換一份。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「21風味館烤腿薑黃水煮蔬菜餐」，售價89元，6月30日前使用OPEN POINT 3,000點加價59元可兌換一份。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「21風味館手撕雞鮮蔬沙拉」，售價69元，6月30日前使用OPEN POINT 3,000點加價49元可兌換一份。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「21風味館手撕雞鮮蔬沙拉」，售價69元，6月30日前使用OPEN POINT 3,000點加價49元可兌換一份。圖／7－ELEVEN提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出「愛上新鮮」白花椰菜米，售價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出「愛上新鮮」白花椰菜米，售價59元。圖／萊爾富提供
7－ELEVEN「凱薩風味雞肉起司堡」，售價65元，6月30日前使用OPEN POINT 16,000點可免費兌換一份。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「凱薩風味雞肉起司堡」，售價65元，6月30日前使用OPEN POINT 16,000點可免費兌換一份。圖／7－ELEVEN提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出多樣低GI冷凍鮮食、低卡低醣組合餐，簡單加熱就能輕鬆上菜。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出多樣低GI冷凍鮮食、低卡低醣組合餐，簡單加熱就能輕鬆上菜。圖／萊爾富提供

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