半金好味道 TUDOR Bell & Ross Breitling 奢華動感

同一種黃澄澄的金色，使用方式不同，印象也不同。金色可以是奢華閃耀、品味的象徵，也可能是匠氣、老派的同義詞。有沒有折衷方式？有，Bell & Ross近期推出新款BR 05 Steel & Gold半金自動腕表，讓精鋼和黃金二合為一，展現雙色動感印象。

BR 05是Bell & Ross在去年下半年推出的重點系列，也是該系列的第五號子系列。結構融合方與圓兩種幾何形狀的BR 05，新款Steel & Gold以精鋼為本體，但在表圈、小時時標、鍊帶運用上玫瑰金，讓顏色和線條雙重激盪，較傳統精鋼的銀色、金的黃澄，在色彩光譜上走中間路線。