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半金好味道 TUDOR Bell & Ross Breitling 奢華動感
同一種黃澄澄的金色，使用方式不同，印象也不同。金色可以是奢華閃耀、品味的象徵，也可能是匠氣、老派的同義詞。有沒有折衷方式？有，Bell & Ross近期推出新款BR 05 Steel & Gold半金自動腕表，讓精鋼和黃金二合為一，展現雙色動感印象。
BR 05是Bell & Ross在去年下半年推出的重點系列，也是該系列的第五號子系列。結構融合方與圓兩種幾何形狀的BR 05，新款Steel & Gold以精鋼為本體，但在表圈、小時時標、鍊帶運用上玫瑰金，讓顏色和線條雙重激盪，較傳統精鋼的銀色、金的黃澄，在色彩光譜上走中間路線。
百年靈（Breitling）今年新款復刻路線的Chronomat計時碼錶也有一只半金設計，表款的計時按鈕、表冠、表圈上的數字刻度都換上了玫瑰金，「對」上中置的紅色計時大秒針，格外醒目；近年聲勢大漲的帝舵（TUDOR）也有一只碧灣（Black Bay）系列41毫米S&G腕表，選擇金黃色的表面配磨砂紋理的金黃表圈，加上70年代流行的「雪花針」、老派十足。且配上一雙「老爹鞋」？或有衝突或和諧美感。
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