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夏天曬黑就「放棄防曬」？錯！2原因更該好好擦防曬乳

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
炎炎夏日，最怕曬黑，而後曬黑的保濕也非常重要。圖／摘自 pexels
炎炎夏日，最怕曬黑，而後曬黑的保濕也非常重要。圖／摘自 pexels

炎熱的夏天，許多人對於太陽，避之唯恐不及。但已經曬黑的人，對於防曬也不可掉以輕心，對於已經曬黑的人是否要繼續防曬呢？許多人最後就想說，反正都已經曬黑了，就維持健康膚色吧！放棄防曬的工作，多曬幾次也沒差別，但在肌膚的底層，其實已經悄悄出現了變化，要多注意。

從生理上來說，較長波長的紫外線UVA，於320-400nm，雖不會造成肌膚很直接的傷害，卻會帶來許多的黑色素沈澱，曬久了斑就出現，長時間在日光下不做防曬，雖說傷害並不會感受度太大，但紫外線的穿透力是非常的強。UVA能穿透衣物直達真皮層深處，如果放棄防曬，可能換來肌膚後續更大的後果，並加速了肌膚老化的可能性。

除了紫外線外，容易讓肌膚直接看見受損的就是較短波長的紫外線UVB，會直接於表皮吸收的UVB，長時間照射之下，可能會出現紅腫、疼痛、紅斑、皮膚乾燥、老化，嚴重還可能會癌化。所以，不是為了皮膚美白的因素要防曬，而是皮膚的健康程度，適度的照射陽光，對於身心靈有幫助，但須控制得恰當，才不會造成肌膚上的病變。

UVA、UVB是最直接傷害肌膚的元兇。圖／摘自 pexels
UVA、UVB是最直接傷害肌膚的元兇。圖／摘自 pexels
即使曬黑了，也要繼續防曬，讓肌膚底層依舊健康。圖／摘自 pexels
即使曬黑了，也要繼續防曬，讓肌膚底層依舊健康。圖／摘自 pexels
曬太陽也是一門學問，過度的曬太陽，就會變成肌膚的傷害。圖／摘自 pexels
曬太陽也是一門學問，過度的曬太陽，就會變成肌膚的傷害。圖／摘自 pexels

防曬 紫外線 老化

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