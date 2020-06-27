夏天曬黑就「放棄防曬」？錯！2原因更該好好擦防曬乳

炎熱的夏天，許多人對於太陽，避之唯恐不及。但已經曬黑的人，對於防曬也不可掉以輕心，對於已經曬黑的人是否要繼續防曬呢？許多人最後就想說，反正都已經曬黑了，就維持健康膚色吧！放棄防曬的工作，多曬幾次也沒差別，但在肌膚的底層，其實已經悄悄出現了變化，要多注意。

從生理上來說，較長波長的紫外線UVA，於320-400nm，雖不會造成肌膚很直接的傷害，卻會帶來許多的黑色素沈澱，曬久了斑就出現，長時間在日光下不做防曬，雖說傷害並不會感受度太大，但紫外線的穿透力是非常的強。UVA能穿透衣物直達真皮層深處，如果放棄防曬，可能換來肌膚後續更大的後果，並加速了肌膚老化的可能性。