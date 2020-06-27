快讓可愛毛小孩露臉！momo購物網「寵物萌照選拔賽」投票還能做公益

夏日氣溫居高不下，寵物照護更需要用心，根據momo購物網統計，今年夏季寵物保健品及天然零食銷售年增超過6成，momo購物網網羅數百家品牌、破千項寵物零食與保健品，包含古德狗、毛孩時代、汪喵星球、Orijen渴望、Abao阿寶等熱門品牌商品6月30日前可享最低6折起優惠。此外，momo購物網即日起至7月31日再度攜手台灣之心愛護動物協會舉辦「寵物萌照選拔賽」，最終將會以總投票數10%相同金額捐贈「紮浪浪計畫」，用實際行動守護台灣流浪動物。

momo購物網指出，近日炎熱的高溫帶動寵物保健品銷售較去年增加6成，其中能幫助毛小孩改善食慾不振或天氣引發關節敏感的商品買氣最旺，最受飼主歡迎的商品包括「毛孩時代－腸胃＋過敏複合型益生菌」、「FelixDog骨力勁－SILVER plus CoQ10」、貓咪專屬「汪喵星球－100%PRUE離胺酸」等。

台灣夏季炎熱潮濕，毛小孩容易產生腸胃不適、皮膚搔癢等狀況，許多飼主選擇使用天然、無添加的零食，減輕毛小孩身體負擔。momo購物網超過300款天然零食中，耐咬及肉製系列商品最受飼主青睞，「arrr－營養潔牙棒」拿下耐咬系列的銷售冠軍，單月銷售近300包；肉製的天然零食熱銷商品包括「旺得福－100%手工烘焙雞肉乾」、100%台灣製作的「古德狗－雞肉牛皮嚼棒」、適口性佳的「100%天然紐西蘭寵物點心－牛腱」、貓咪專屬的「Natural Kitty自然小貓－100%天然鮪魚腹肉」等。