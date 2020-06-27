端午連假開工不憂鬱！萊爾富、OKmart推「限時咖啡優惠」

端午4天連假後，迎接上班日格外令人鬱悶，根據OKmart統計，每逢連假後開工第一周現煮咖啡、提神飲品、下午茶小點心是消費者最常購買的商品，其中現煮咖啡業績更提升業績3成，熱銷口味前3名為美式咖啡、拿鐵及季節限量口味，美式咖啡更占整體業績成長中的近2成，可以說是上班族開工提神的好夥伴。

6月29日開工日OKmart推出一系列OK Café當日限定的優惠活動，大杯冰／熱香蕉歐蕾買1送1；經典款大杯冰／熱美式咖啡、拿鐵可享買2送2，使用悠遊卡或悠游付購買大杯冰／熱美式咖啡、拿鐵同品項第2杯更只要銅板價1元。