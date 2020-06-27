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端午連假開工不憂鬱！萊爾富、OKmart推「限時咖啡優惠」
端午4天連假後，迎接上班日格外令人鬱悶，根據OKmart統計，每逢連假後開工第一周現煮咖啡、提神飲品、下午茶小點心是消費者最常購買的商品，其中現煮咖啡業績更提升業績3成，熱銷口味前3名為美式咖啡、拿鐵及季節限量口味，美式咖啡更占整體業績成長中的近2成，可以說是上班族開工提神的好夥伴。
6月29日開工日OKmart推出一系列OK Café當日限定的優惠活動，大杯冰／熱香蕉歐蕾買1送1；經典款大杯冰／熱美式咖啡、拿鐵可享買2送2，使用悠遊卡或悠游付購買大杯冰／熱美式咖啡、拿鐵同品項第2杯更只要銅板價1元。
萊爾富也陪伴上班族調整心情，除了門市6月30日前Hi Café不限會員可享大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡同品項買3送3之外，雲端超商App自6月29日上午10點起至6月30日推出Hi Café「啡買不可」指定咖啡限時下殺優惠活動，精選12項Hi Café商品組合最低下殺52折起，例如活動期間在雲端超商App內「啡買不可」館購買大杯冰／熱拿鐵咖啡95杯原價5,225元、優惠價2,717元，不僅為上班族提神打氣，更精省荷包直接省下2,508元，加上咖啡兌換期限長達730天，還能無壓力地慢慢喝或轉贈給親友一同享用。
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