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破天荒！肯爺Kanye West與GAP合作打造全新聯名系列

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Kayne West將與休閒時尚品牌GAP合作，結合潮牌Yeezy的風格，推出全新聯名系列。圖／GAP提供
Kayne West將與休閒時尚品牌GAP合作，結合潮牌Yeezy的風格，推出全新聯名系列。圖／GAP提供

在潮流界有著舉足輕重地位的「肯爺」Kayne West將與休閒時尚品牌GAP合作，結合潮牌Yeezy的風格，推出全新聯名系列，最快在2021年問世。

美式休閒龍頭品牌GAP稍早宣布，正式與潮流天王肯伊威斯特Kanye West進行合作關係，雙方將打造Yeezy GAP產品線。全系列由Yeezy的設計工作室來開發，由Kayne West擔任創意總監，並交由新銳設計師Mowalola Ogunlesi操刀，以親民的價格呈現精緻的男裝、女裝和童裝等經典產品，融入雙品牌的理念，拓展至Yeezy GAP聯名款產品之中，最快會於2021年GAP門市及GAP官方網站販售。Kayne West透露是青少年時期於芝加哥的GAP門市工作，藉由這樣的契機促成聯名合作。

GAP宣布正式與潮流天王肯伊威斯特Kanye West進行合作關係，雙方將打造Yeezy GAP產品線。圖／GAP提供
GAP宣布正式與潮流天王肯伊威斯特Kanye West進行合作關係，雙方將打造Yeezy GAP產品線。圖／GAP提供

GAP品牌全球負責人Mark Breitbard也表示：「十分開心地歡迎肯爺以創意夢想家的身份回歸GAP大家庭，他在成功打造YEEZY品牌的美學後，將透過Yeezy GAP重新定義時尚零售產業的合作夥伴關係」。聯名系列將結合Yeezy的創意以及GAP品牌51年來的時尚風格，雙方各自代表的文化，更將打破街頭潮流與休閒時尚的界線。

潮流天王肯伊威斯特Kanye West年少時曾在GAP芝加哥門市工作。圖／GAP提供
潮流天王肯伊威斯特Kanye West年少時曾在GAP芝加哥門市工作。圖／GAP提供

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