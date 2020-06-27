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星宇航空明年春天開航大阪 沖繩初步規畫9月開航
繼沖繩航點後，星宇下一個日本航點出爐。星宇航空公關長聶國維說，預計明年春天開航大阪航線，不過具體時間還要看疫情及籌備狀況，其他航點也陸續規畫中。
點開日本航空徵才網CREWNET，發現星宇航空已在6月24日發布招募訊息，預計在大阪關西機場招聘地勤人員。
聶國維說，預計招募個位數地勤人員，另外今年下半年也會開始招募日籍空服員，不過規模還在籌備中。
針對先前表定7月開航沖繩航線，受疫情影響而延遲，聶國維說，初步規畫9月份開航。宿霧航線則要待10月25日冬季班表實施後才會開行。
至於星宇7月航班，澳門航線每周三班載客服務，周二、五、日以早班機JX201/JX202往返，JX201 台北-澳門為上午8時20分到10時05分；JX202澳門-台北為上午11時05分到下午1時。
檳城航線7月1日起每周二、四飛航JX721台北-檳城/ JX722檳城-台北，因應檳城國際機場檢疫作業，航班時間調整為JX721台北-檳城上午8時到中午12時30分，JX722檳城-台北則調整為下午1時30分到下午6時20分。
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