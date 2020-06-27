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慶祝進駐台灣30年！雅詩蘭黛7月免費送500元保養品

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
雅詩蘭黛推出超級品牌日，在官網登記後，到實體專櫃送細緻煥采雙效淨化潔面乳30ml。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛推出超級品牌日，在官網登記後，到實體專櫃送細緻煥采雙效淨化潔面乳30ml。圖／雅詩蘭黛提供

許多女人愛用的保養品牌雅詩蘭黛，在1946年由雅詩蘭黛夫人創立，1990年時正式進軍台灣，到今年正好30周年，為歡慶這值得紀念的日子，雅詩蘭黛從7月1日至19日，推出超級品牌日，首度大方送給粉絲超多好禮，只要在官網登記後，憑簡訊回到櫃上確認，直接帶回價值505元的細緻煥采雙效淨化潔面乳30ml、年輕肌密無敵霜5ml，現場通過粉絲小學堂測驗，直接送價值30元現金的30點LINE Points。

雅詩蘭黛的小棕瓶，一直是最熱賣的商品，還是不分男女的最愛用保養品，30周年的超級品牌日，雅詩蘭黛除了直接送出保養品外，超級品牌日期間，購買任一頂級白金系列送哈根達斯冰淇淋品脫兌換券，買非白金系列產品送特潤超導賦活精萃5ml、消費非白金系列的正價品滿4,800元送保養旅行組，品牌日期間，23點至8點在官網購物就送潔面乳30ml。

另外，也針對夏日保養，推出白月光消暑冰鎮SPA、年輕金三角雙服務，可以讓消費者針對自身膚質與需求，接受專屬服務。

雅詩蘭黛推出超級品牌日，買非白金系列產品送特潤超導賦活精萃5ml。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛推出超級品牌日，買非白金系列產品送特潤超導賦活精萃5ml。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛特潤美顏經典組。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛特潤美顏經典組。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛鑽石立體透亮組。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛鑽石立體透亮組。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛推出超級品牌日，在官網登記後，到實體專櫃送年輕肌密無敵霜5ml。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛推出超級品牌日，在官網登記後，到實體專櫃送年輕肌密無敵霜5ml。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛慶祝進駐台灣30周年，推出超級品牌日活動。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛慶祝進駐台灣30周年，推出超級品牌日活動。圖／雅詩蘭黛提供

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