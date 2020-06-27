慶祝進駐台灣30年！雅詩蘭黛7月免費送500元保養品

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雅詩蘭黛的小棕瓶，一直是最熱賣的商品，還是不分男女的最愛用保養品，30周年的超級品牌日，雅詩蘭黛除了直接送出保養品外，超級品牌日期間，購買任一頂級白金系列送哈根達斯冰淇淋品脫兌換券，買非白金系列產品送特潤超導賦活精萃5ml、消費非白金系列的正價品滿4,800元送保養旅行組，品牌日期間，23點至8點在官網購物就送潔面乳30ml。