聽新聞
test
0:00 / 0:00
慶祝進駐台灣30年！雅詩蘭黛7月免費送500元保養品
許多女人愛用的保養品牌雅詩蘭黛，在1946年由雅詩蘭黛夫人創立，1990年時正式進軍台灣，到今年正好30周年，為歡慶這值得紀念的日子，雅詩蘭黛從7月1日至19日，推出超級品牌日，首度大方送給粉絲超多好禮，只要在官網登記後，憑簡訊回到櫃上確認，直接帶回價值505元的細緻煥采雙效淨化潔面乳30ml、年輕肌密無敵霜5ml，現場通過粉絲小學堂測驗，直接送價值30元現金的30點LINE Points。
雅詩蘭黛的小棕瓶，一直是最熱賣的商品，還是不分男女的最愛用保養品，30周年的超級品牌日，雅詩蘭黛除了直接送出保養品外，超級品牌日期間，購買任一頂級白金系列送哈根達斯冰淇淋品脫兌換券，買非白金系列產品送特潤超導賦活精萃5ml、消費非白金系列的正價品滿4,800元送保養旅行組，品牌日期間，23點至8點在官網購物就送潔面乳30ml。
另外，也針對夏日保養，推出白月光消暑冰鎮SPA、年輕金三角雙服務，可以讓消費者針對自身膚質與需求，接受專屬服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言