台中日月千禧「住房買一送三」 餐廳消費滿2千送500

響應振興券消費，台中日月千禧酒店祭出超值特惠，即日起至8月31日預訂國旅優惠振興住房專案，並使用振興三倍券消費（至少一張），即享周日至周五的日月客房雙人入住每房每晚12,000元，再送三張日月客房平日住宿券，平均每房每晚3,000元，搭贈饗樂全日餐廳百匯自助式早餐兩客，約2.5折。

贈送的住宿券效期至2021年8月31日，周六及國定例假日入住，每房每晚需加價1,000元，農曆春節期間不適用。

此外，酒店內的餐廳、酒吧使用振興券消費也有優惠。3F饗樂全日餐廳單筆消費滿2千贈送500元餐飲抵用券一張。24F極炙牛排館單筆消費滿3千贈送500元餐飲抵用券一張。消費金額不可累計，單桌最多贈送一張。

1F旅覓酒吧單筆消費滿500元，結帳時即贈送135元（含）以下飲品一杯。R1F酌月星空酒吧單筆消費滿1千，結帳時即贈送380元（含）以下飲品一杯。至於宴會專案則可享果汁紅酒無限暢飲，但特殊餐價不適用，且須於預訂時先告知，方可享優惠。相關資訊可查官網或Facebook官方粉絲頁查詢。