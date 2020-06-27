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米其林一星「了凡」插旗南台灣 7月1日左營店買一送一
來自新加坡、被喻為全世界最便宜米其林的「了凡油雞飯‧麵」，2016年起連續4年獲得新加坡米其林一星肯定；該年「和億生活集團」引進台灣，創下一天狂賣500隻的熱銷佳績。全台第六家店將首度進駐南台灣，7月1日於新光三越高雄左營店彩虹市集四樓開幕，7月1日至7月14日，只要點購任一主食，即送招牌油雞飯。
此外，消費還可參加和億生活集團與DAIKIN大金空調總代理「和泰興業」合作的「吃米其林送大金」活動，有機會抽中市價25,950元的大金變頻空調、市價11,800元的大金空氣清淨機。活動自7月1日至10月11日，於全台了凡油雞飯．麵消費滿400元，即可獲得一張抽獎券；7/15起使用振興三倍券消費，抽獎券雙倍送。
為搶攻「振興三倍券」商機，7月15日至8月31日，持紙本振興券者「享用多少送多少」，消費200送200元「米其林現金券」，500送500元現金券，依此類推，優惠無上限。同時擴大振興，一般消費刷卡滿千則送200元現金券。
因應振興券面額不找零，了凡也推出「振興三倍券」面額的「振興兩百優惠套餐」，招牌油雞搭配叉燒或燒肉雙拼加煎茶（小）原價218元，使用「振興三倍券」優惠價200元，再送200元現金券。了凡「振興五百優惠套餐」內含半雞、時蔬、滷蛋、香滷百頁、秘製醬香飯兩碗、湯兩碗、飲料兩杯，原價548元，使用「振興三倍券」優惠價500元，再送500元現金券。
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