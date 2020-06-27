米其林一星「了凡」插旗南台灣 7月1日左營店買一送一

來自新加坡、被喻為全世界最便宜米其林的「了凡油雞飯‧麵」，2016年起連續4年獲得新加坡米其林一星肯定；該年「和億生活集團」引進台灣，創下一天狂賣500隻的熱銷佳績。全台第六家店將首度進駐南台灣，7月1日於新光三越高雄左營店彩虹市集四樓開幕，7月1日至7月14日，只要點購任一主食，即送招牌油雞飯。

此外，消費還可參加和億生活集團與DAIKIN大金空調總代理「和泰興業」合作的「吃米其林送大金」活動，有機會抽中市價25,950元的大金變頻空調、市價11,800元的大金空氣清淨機。活動自7月1日至10月11日，於全台了凡油雞飯．麵消費滿400元，即可獲得一張抽獎券；7/15起使用振興三倍券消費，抽獎券雙倍送。

為搶攻「振興三倍券」商機，7月15日至8月31日，持紙本振興券者「享用多少送多少」，消費200送200元「米其林現金券」，500送500元現金券，依此類推，優惠無上限。同時擴大振興，一般消費刷卡滿千則送200元現金券。