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無框架、大自然甜點走紅！唯美之外 還要有話題加持

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
石安牧場推出「五三燒」。圖／石安牧場提供
石安牧場推出「五三燒」。圖／石安牧場提供

甜點」最容易展現美好生活的一部分，也是好拍好吃的社群代表。今夏流行更有話題的甜點，無框架、大自然都成為關鍵字；此外，老字號品牌也朝社群購物邁進，新商品單日預購爆單、衝出百萬業績。

石安牧場與日本蛋品職人吉村末男技術合作，耗時18個月研發新品「石安牧場五三燒」，首發版於統一超商嘉南區門市限定LINE團購群組獨家推出，7月7日前預購每盒特價219元，原訂限量3,360盒，開放預購當日即衝出6千盒的業績。營運長駱健正表示，這是石安牧場首次在超商LINE團購群組上架銷售，對於團購成績感到驚艷，單日業績衝破百萬；同時也追加產量，預購調整為「限時、不限量」。

「石安牧場五三燒」使用台灣蛋品中唯一榮獲SQF Level 3（最高等級食安管理驗證）的石安牧場動福蛋，加上日本頂級的和三盆糖、雙目糖、麵粉，以傳統五三燒的作法，以5：3蛋黃與蛋白的比例製作，鮮蛋比重佔近44％，全程不加油脂、不用一滴水，烘烤出濃郁蛋香，透著天然甘蔗的香甜。

強調「顛覆三觀」的L.Z.黃金蜂蜜蛋糕，也創下「首創無加砂糖的蜂蜜蛋糕」話題，由世界甜點冠軍陳立喆實驗300次挑戰成功，以純蜂蜜帶出天然的甜味。據了解，這種作法徹底顛覆甜點界，一是「無砂糖」的蜂蜜蛋糕難以成型，二來蜂蜜中所含的單糖，不需要經消化就可被人體吸收，甜蜜無負擔。6/30前訂購享299元優惠價。

「如果不出去走走，你會以為這就是全世界」，這一句出自義大利經典電影《新天堂樂園》的台詞，成為誠品行旅The Lounge大廳書坊夏季甜點的靈感來源。點心房主廚陳松輝以「地球」為中心視角，推出「食境漫旅」夏季系列甜點，以5款別具大自然縮影的限定甜點，引領旅人以更宏觀角度關懷地球，包含以山巒樹木為意象的「視角」、體悟地球暖化造成南北極生態轉變的「極圈」、在日蝕之下才得以窺見的「日冕」等，造型唯美，每款180元。

誠品行旅The Lounge大廳書坊推出「食境漫旅」夏季限定甜點。圖／誠品行旅提供
誠品行旅The Lounge大廳書坊推出「食境漫旅」夏季限定甜點。圖／誠品行旅提供
無框架甜點首創不加砂糖的蜂蜜蛋糕「L.Z.黃金蜂蜜蛋糕」。圖／美食達人提供
無框架甜點首創不加砂糖的蜂蜜蛋糕「L.Z.黃金蜂蜜蛋糕」。圖／美食達人提供

甜點 蜂蜜 牧場

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