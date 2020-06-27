超越振興券「30倍奉還」！台北君悅「加100送3000」

「超越振興券，加碼30倍」！這是台北君悅的新計畫。即日起至10月11日，於台北君悅酒店官網選擇「暢心怡然」專案，以官網標準房價每晚5,400元起，入住再加價100元，即加贈3,000元消費抵用金，可抵用館內餐廳如中西日式自助百匯、米其林推薦牛排、粵菜精華、大中華料理等美饌饗宴，以及Oasis Spa奢華芳療。

此外，若是酒店早餐控，千萬別錯過。免費成為World Of Hyatt（凱悅天地）會員，即日起至9月8日訂房，並於12月20日前入住者，即可享酒店有全房型官網標準價8折起優惠，每晚4,320元起，再加碼送入住賓客翌日自助式早餐，以及次回入住積分三倍送的超值優惠。

凡加入凱悅天地會員，每1美元有效消費即可累積5點基本積分，積分可於全球凱悅酒店集團累積與兌換免費餐飲、SPA療程、客房升等、無日期限制的免費住宿等專享尊榮體驗；會員在一年之內以有效消費下榻5個不同的凱悅品牌酒店，亦可兌換免費入住。更多凱悅天地會員詳情可查： https://world.hyatt.com/。