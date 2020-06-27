快訊

偷看用戶剪貼簿！iOS 14意外揭抖音、臉書侵害隱私疑慮

歐盟7月1日重開邊境！美台未列入清單 中國列有條件接受

超越振興券「30倍奉還」！台北君悅「加100送3000」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北君悅酒店凱菲屋。圖／台北君悅酒店提供
台北君悅酒店凱菲屋。圖／台北君悅酒店提供

「超越振興券，加碼30倍」！這是台北君悅的新計畫。即日起至10月11日，於台北君悅酒店官網選擇「暢心怡然」專案，以官網標準房價每晚5,400元起，入住再加價100元，即加贈3,000元消費抵用金，可抵用館內餐廳如中西日式自助百匯、米其林推薦牛排、粵菜精華、大中華料理等美饌饗宴，以及Oasis Spa奢華芳療。

此外，若是酒店早餐控，千萬別錯過。免費成為World Of Hyatt（凱悅天地）會員，即日起至9月8日訂房，並於12月20日前入住者，即可享酒店有全房型官網標準價8折起優惠，每晚4,320元起，再加碼送入住賓客翌日自助式早餐，以及次回入住積分三倍送的超值優惠。

凡加入凱悅天地會員，每1美元有效消費即可累積5點基本積分，積分可於全球凱悅酒店集團累積與兌換免費餐飲、SPA療程、客房升等、無日期限制的免費住宿等專享尊榮體驗；會員在一年之內以有效消費下榻5個不同的凱悅品牌酒店，亦可兌換免費入住。更多凱悅天地會員詳情可查： https://world.hyatt.com/。

訂房資訊可洽：02-2720-1234，或台北君悅官網查詢

台北君悅酒店戶外溫水泳池，住客免費使用。圖／台北君悅酒店提供
台北君悅酒店戶外溫水泳池，住客免費使用。圖／台北君悅酒店提供

酒店 訂房 米其林

延伸閱讀

畫中有話／振興券怎麼用？

舉債紓困…疫後財政重整「加稅是選項」

徐國勇慰勉警連假交通疏導 制服材質將研發抗拉扯透氣

三倍券開放預購在即 政院：做好各環節測試

相關新聞

無框架、大自然甜點走紅！唯美之外 還要有話題加持

「甜點」最容易展現美好生活的一部分，也是好拍好吃的社群代表。今夏流行更有話題的甜點，無框架、大自然都成為關鍵字；此外，老...

台中日月千禧「住房買一送三」 餐廳消費滿2千送500

響應振興券消費，台中日月千禧酒店祭出超值特惠，即日起至8/31預訂國旅優惠振興住房專案，並使用振興三倍券消費(至少一張)...

米其林一星「了凡」插旗南台灣 7月1日左營店買一送一

來自新加坡、被喻為全世界最便宜米其林的「了凡油雞飯‧麵」，2016年起連續4年獲得新加坡米其林一星肯定；該年「和億生活集...

新手必學的「威士忌5大招」 為職場生涯超前部署

邁向後疫情時代，各種新生活運動、振興經濟等措施陸續上路，上班族也回歸常軌。「威士忌」曾被喻為職場社交學的一把金鑰匙，用得...

超越振興券「30倍奉還」！台北君悅「加100送3000」

「超越振興券，加碼30倍」！這是台北君悅的新計畫。即日起至10月11日，於台北君悅酒店官網選擇「暢心怡然」專案，以官網標...

搶國旅「星」飯店變身！郵輪、聯名、夏令營 創意激增

疫情趨緩，全台解封，餐飲、住房掀起一波波報復性消費潮，端午連假各景區飯店平均都有八、九成以上的住房率；但國際旅客進不來，...

名士Baume et Mercier推全新彩色皮表帶 繽紛自選

想到夏天你會想到什麼顏色？海灘與天空的蔚藍、森林的翠綠、水果的鮮紅或黃澄，每一樣都難以抉擇，因為顏色總帶來不同氣場、各有...

知性之旅 OMEGA Audemars Piget 全新博物館一探品牌歷史底蘊

疫情解禁之後，你想去哪裡旅遊？對喜歡手表的愛好者而言，瑞士的「比爾（Biel / Bienne）」可會是不錯選項，因為歐...

熱翻！網購女性涼感商品單日熱銷破萬件　涼蓆銷量周增10倍

夏日高溫熱翻天，網購涼感商品買氣飆漲，根據台灣樂天市場統計，6月起「涼感」、「冰涼」等關鍵字較上月成長近2倍，涼感商品出...

錯誤洗澡方式讓皮膚狂過敏！3招養牛奶膚、入浴先喝水

洗澡，是每個人一整天忙碌下來，最療癒也是每天必做的事情，許多人會藉由洗澡放鬆自己，更會在洗澡時，花比較長的時間，將身上的...

「農曆過年才有的人潮車潮今湧現」 海科館連2天爆量

國立海洋科技博物館在端午節連假湧入大批人潮，昨天首日有近7千遊客，今天到中午為止就破4千人。海科館說，今天出現以往在農曆...

瞄準頂級商務客 朗格Lange 1 Time Zone腕表換芯再進化

疫情時代，國界封閉，多少人的旅行夢蓄勢待發，期待解禁後飛往彼方。朗格（A.lange & Söhne）昨日發表新款Lan...

熱門新聞

他狂投62封履歷卻0回覆 網友一看科系秒懂：今年很難找

從北到南16縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

新北午後降雨出現雨瀑景觀 奇景壯觀有氣勢

國道超塞惹出林佳龍失言風波　侯友宜這樣說

12萬人繳了錢逾期未領口罩 累積465萬全充公

台北開到台東14小時 遊客：累壞了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。