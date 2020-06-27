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新手必學的「威士忌5大招」 為職場生涯超前部署

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
THE BALVENIE 百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌，建議售價1,800元。圖／格蘭父子提供
THE BALVENIE 百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌，建議售價1,800元。圖／格蘭父子提供

邁向後疫情時代，各種新生活運動、振興經濟等措施陸續上路，上班族也回歸常軌。「威士忌」曾被喻為職場社交學的一把金鑰匙，用得好，不但可以讓人敞開心扉，更有機會提高業務成交的機率。以下是達人教學的「5招威士忌入門秘訣」，可提升自己個人品味及魅力，為職場生涯超前部署！

必學一：種類／單一麥芽？調和威士忌？從兩點輕鬆分辨

是不是常聽人說，「我只喝單一麥芽威士忌，因為比較純」，總讓人有「純的較高級」的感覺，事實上，威士忌種類多樣，各有所長。不過在全球威士忌市場中，調和式威士忌佔了九成以上，而單一麥芽威士忌卻最受到行家青睞，兩者的差異最主要在於「原料」與「酒廠數」。

●單一麥芽威士忌 (Single Malt Whisky)：來自單一酒廠，原料為大麥的威士忌，能夠充分展現該酒廠本身鮮明的獨特風格與產區的風土民情。

●調和麥芽威士忌 (Pure Malt Whisky)：不限於單一酒廠，原料為大麥的威士忌。

●調和威士忌 (Blended Whisky)：不限於單一酒廠，原料為數種麥芽威士忌及穀物威士忌調和而成，以呈現整體風味的平衡性為主。

必學二：風味／果香花香傻傻分不清？看懂威士忌多重風味

對新手來說，要具體描述威士忌風味是件非常困難的事情，明明聞起來很熟悉，卻說不出個所以然，但大致上可以分成這幾種風味：木質、堅果、花香、果香、泥煤。而威士忌之所以有這麼多重風味，主要是受到產區的氣候環境、橡木桶的選擇與過桶順序、熟成時間與製程工法，比如艾雷島區擁有豐富泥煤作為烘麥燃料，普遍就有強烈泥煤煙燻味；透過雙桶連續熟成的過桶技術，賦予百富12年波本橡木桶堅果、肉桂的柔和口感與雪莉桶的香甜果香；又或是採用「微型熟成」的Ailsa Bay，將蒸餾出的新酒先注入哈德森美國波本威士忌使用過的小型橡木桶中陳放6-9個月，使其能迅速熟成，達成泥煤和香草橡木味完美平衡的迷人風味。

必學三：場合／對的場合，喝對威士忌最重要

《飯局決定你的結局》曾說過「飯局的重點不在飯，而在局。簡單一張餐桌，就是一個局，若不注重，輕則升遷無望，重則捲鋪蓋走人。」想在職場走跳、成為全場焦點？看場合與對象，選對威士忌，自然賓主盡歡，輕鬆hold住整場氣氛！

●客戶吃飯，派頭才是重點：選擇一個高檔、專業又有豐富製酒工藝的威士忌品牌，絕對是讓飯局大大加分的神器，選擇百富14年加勒比海蘭姆桶，透過過桶工藝，將百富經典的蜂蜜香草基調增添豐富熱帶水果氣息，口感濃厚圓潤，無論什麼場合什麼料理都百搭，高年份與酒精濃度更顯你的不凡品味。

●主管聚餐，韻味悠長蘊藏醇厚：選擇格蘭菲迪15年，獨特的老酒混新酒工法，喝到豈止15年的更老韻味，喝下的每一口裡是你們共戰沙場的革命情感，更蘊藏比同事更醇厚的情誼。

●同事小聚，想怎麼喝就怎麼喝：跟同事下班小聚，有柑橘果香的三隻猴子，輕盈醇滑的口感與自由無拘的喝法，絕對能一秒忘卻上班的疲憊，歡聚下班的美好時光；或是選擇桂圓香氣帶有些微煙燻味的格蘭8年，甘甜爽口最適合讓你和你同事一起大吐苦水、暢談工作五四三，超高CP值，喝多也不心疼。

必學四：喝法／水位怎麼抓？四款標準喝法比例大公開

倒酒既是禮貌更是學問！倒太多被誤以為要灌對方酒，倒太少又怕顯得小氣，初次接觸威士忌的新手，倒酒水位的拿捏就好比職場上做人一樣，好難！快快學會四款威士忌標準喝法，輕鬆倒出完美的酒水比例。

●純飲：威士忌注入量約杯子高度的1/5。

●加水/氣泡水：酒水比例1：1。

●加冰球/冰塊：將單顆冰球(或少許冰塊)放入杯中後，再加入1/5威士忌。

●水割：將杯中加入冰塊後，再以酒水比例1：2.5依序倒入。

必學五：調酒／酒吧點酒，這樣點最帥氣

帥氣走進酒吧，卻不知道如何點酒？作為調酒基酒，威士忌有著不可撼動的重要地位，知道這五款高人氣威士忌調酒，下次就帥氣的向Bartender說出「來杯Old Fashioned」吧！

●Old Fashioned 古典雞尾酒：混合方糖與苦精，簡單卻多變，是許多威士忌純飲酒迷唯一能接受的調酒，更是「經典中的經典」。

●Highball高球：混合通寧水或蘇打水，「低熱量好搭餐、清爽無負擔」，是夏日解熱必喝的調酒。

●Manhattan曼哈頓：號稱可以展現調酒師功力的「調酒女王」，與甜苦艾酒的相互融合，香味濃馥，甘甜可口。

●Whisky Sour威士忌酸酒：檸檬汁與糖漿酸甜搭配加上獨特威士忌風味，是許多調酒新手入門款，可以依照自己口感偏好調整酸甜比例。

●Mint Julep薄荷朱利普：清新透亮的酒液點綴清香薄荷葉，適合夏日漸熱的天氣來上一杯，感受清新涼爽的沁涼氣息。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

Grant's格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌，建議售價500元。圖／格蘭父子提供
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學會這5招，威士忌新手瞬間變達人，大大提升個人品味及魅力。圖／格蘭父子提供
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Monkey Shoulder三隻猴子三重麥芽威士忌，建議售價800元。圖／格蘭父子提供
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Glenfiddich格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌，建議售價1,400元。圖／格蘭父子提供
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職場

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