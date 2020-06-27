搶國旅「星」飯店變身！郵輪、聯名、夏令營 創意激增

疫情趨緩，全台解封，餐飲、住房掀起一波波報復性消費潮，端午連假各景區飯店平均都有八、九成以上的住房率；但國際旅客進不來，大台北都會觀光飯店6月住房率仍低於兩成，平均客房收益也創新低。星飯店於是轉向暑假親子客，將飯店變身郵輪，或者大玩聯名、或納進周邊吃喝玩樂景點，或以餐飲帶動客房，總之，「降價」已不再是吸客唯一法寶，創意愈來愈多，玩法也愈創新奇。

最近飯店業最常規劃的「振興券方案」，政府給三倍，業者讓它不斷變大，再翻三倍、六倍也大有人在。晶華酒店則打出「盛夏郵輪式度假體驗」，將飯店變身郵輪，結合吃喝玩樂買與學，讓遊客感受「全包式的定點度假體驗」，創新作法包括與HTC VIVE新型VR遊戲體驗機合作，加上桌遊、故事城堡，全新打造「精品兒童遊戲室」；每晚在頂樓泳池畔播放熱門電影；餐飲部也推出有各式口味的花式冰淇淋餐台。同時，邀集麗晶精品32家品牌齊推「寰宇購物禮遇」，有設計師座談、名店導覽、時尚風格教學等，好逛好買、也可學新知。

台南老爺行旅則攜手國民零食品牌「乖乖」，打造出全台首創的「零食主題房」，三款限定房型不僅有專屬主題遊戲、超唰嘴的乖乖零食組合包，更加碼贈送Bar 21調酒師獨家設計「玩調酒禮盒」，讓旅人們在房內也能親手搖製出專屬飲品。此舉也是強調在飯店內定點、深度的輕旅行。

往年星級飯店也推「夏令營」，今年則更晉級。例如台北喜來登大飯店的「寶貝夏令營」，從體能、手作到樂高等多達10種以上趣味多元的課程，主廚變身教練，教做海底世界鹽雕、蘋果巧克力米奇，周末另與「樂高世界」合作，利用微電腦與LEGO™樂高組合，打造機械動力新玩法。搞定小孩，父母的度假就能更輕鬆。

台北凱達則「走出飯店」，在附近找出6間在地美食店家、2處古蹟景點，像是百年老店「兩喜號魷魚羹」、「桂林米粉螺螄粉」、位於青草巷的「萬安青草店」、IG新興打卡景點新富町文化市場「合興八十八亭」等，專案入住並完成踩點任務，再加碼送必比登美食「小王煮瓜黑金滷肉飯」、「天然青草防蚊包」，也可搭配振興三倍券、安心旅遊補助1,000元，等於入住只要99元起。飯店外部串遊，再輔以低價誘客。

此外，還有多數星級飯店的做法「以餐飲帶動住房」，成效皆不俗。像是台北西華飯店將超人氣住房專案「吃牛排龍蝦送住房」，延長販售至7月31日，同時加碼推出更優惠的3,999元專案，提供入住旅客「加一元續住第二晚」或「送2,000元餐飲折抵金」二擇一。大倉久和大飯店也主打8月31日前入住，每晚最低6,000元起，不分平假日、免費加一床，加贈的餐飲抵用券可用於山里日本料理、桃花林中華料理、歐風館自助餐廳。