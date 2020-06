名士Baume et Mercier推全新彩色皮表帶 繽紛自選

想到夏天你會想到什麼顏色?海灘與天空的蔚藍、森林的翠綠、水果的鮮紅或黃澄,每一樣都難以抉擇,因為顏色總帶來不同氣場、各有繽紛能量。名士(Bamue et Mercier)新推出全系列擁有十一種繽紛顏色的附加小牛皮表帶,從綠松石、檸檬綠、大洋藍、礁藍、蘭花紫、百香果紅、罌粟紅、芒果橙...共11種顏色,更有一款飾有奶油色明縫線的淺棕色雙圈表帶,粉彩奪目。

這些表帶如何運用?名士旗下兩個經典系列:Hampton與Classima的女表款式將能和全新皮帶相搭配。部分表款運用機械自動上鍊機芯,部分則使用精準的石英機芯,各有特色。而無論是31毫米的Classima圓型表殼或Hampton的長方形精鋼表殼,都具備柔美的珍珠母貝表面,並搭配鑲鑽的小時時標或鑽石表圈。