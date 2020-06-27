名士Baume et Mercier推全新彩色皮表帶 繽紛自選

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
具備特殊快拆系統的表帶，可快速自由更換。圖 / Baume et Mercier提供。
具備特殊快拆系統的表帶，可快速自由更換。圖 / Baume et Mercier提供。

想到夏天你會想到什麼顏色？海灘與天空的蔚藍、森林的翠綠、水果的鮮紅或黃澄，每一樣都難以抉擇，因為顏色總帶來不同氣場、各有繽紛能量。名士（Bamue et Mercier）新推出全系列擁有十一種繽紛顏色的附加小牛皮表帶，從綠松石、檸檬綠、大洋藍、礁藍、蘭花紫、百香果紅、罌粟紅、芒果橙...共11種顏色，更有一款飾有奶油色明縫線的淺棕色雙圈表帶，粉彩奪目。

這些表帶如何運用？名士旗下兩個經典系列：Hampton與Classima的女表款式將能和全新皮帶相搭配。部分表款運用機械自動上鍊機芯，部分則使用精準的石英機芯，各有特色。而無論是31毫米的Classima圓型表殼或Hampton的長方形精鋼表殼，都具備柔美的珍珠母貝表面，並搭配鑲鑽的小時時標或鑽石表圈。

從六月開始，只要於名士的網站或專賣店購入新款的Classima或Hampton系列31毫米女士腕表，將提供一條彩色皮帶，與一條小牛皮表帶。無論上街shopping、海灘衝浪，每種服裝都將有完美對應的名士彩色皮表帶，如何挑選？都有好色相隨。

長方形的Hampton系列，是名士的經典設計之一。圖 / Baume et Mercier提供。
長方形的Hampton系列，是名士的經典設計之一。圖 / Baume et Mercier提供。
多款彩色皮表帶，為表款帶來粉色的繽紛心情。圖 / Baume et Mercier提供。
多款彩色皮表帶，為表款帶來粉色的繽紛心情。圖 / Baume et Mercier提供。
使用自動上鍊機芯的Classima自動女表，透明後底蓋可飽覽機芯全貌。圖 / Baume et Mercier提供。
使用自動上鍊機芯的Classima自動女表，透明後底蓋可飽覽機芯全貌。圖 / Baume et Mercier提供。

芒果 腕表

延伸閱讀

全台最大天空之鏡+海面凌波微步！台南最精彩的「雙春濱海遊憩區」

英國遊客湧入海灘消暑 當局驚恐忙喊不要來

英國版墾丁？50萬人潮湧入海灘 當局緊急發布重大事件

端午連假國旅大爆發！墾丁出現車潮 海灘出現人潮

相關新聞

名士Baume et Mercier推全新彩色皮表帶 繽紛自選

想到夏天你會想到什麼顏色？海灘與天空的蔚藍、森林的翠綠、水果的鮮紅或黃澄，每一樣都難以抉擇，因為顏色總帶來不同氣場、各有...

知性之旅 OMEGA Audemars Piget 全新博物館一探品牌歷史底蘊

疫情解禁之後，你想去哪裡旅遊？對喜歡手表的愛好者而言，瑞士的「比爾（Biel / Bienne）」可會是不錯選項，因為歐...

熱翻！網購女性涼感商品單日熱銷破萬件　涼蓆銷量周增10倍

夏日高溫熱翻天，網購涼感商品買氣飆漲，根據台灣樂天市場統計，6月起「涼感」、「冰涼」等關鍵字較上月成長近2倍，涼感商品出...

錯誤洗澡方式讓皮膚狂過敏！3招養牛奶膚、入浴先喝水

洗澡，是每個人一整天忙碌下來，最療癒也是每天必做的事情，許多人會藉由洗澡放鬆自己，更會在洗澡時，花比較長的時間，將身上的...

「農曆過年才有的人潮車潮今湧現」 海科館連2天爆量

國立海洋科技博物館在端午節連假湧入大批人潮，昨天首日有近7千遊客，今天到中午為止就破4千人。海科館說，今天出現以往在農曆...

瞄準頂級商務客 朗格Lange 1 Time Zone腕表換芯再進化

疫情時代，國界封閉，多少人的旅行夢蓄勢待發，期待解禁後飛往彼方。朗格（A.lange & Söhne）昨日發表新款Lan...

蛋殼玩偶太可愛！LINE FRIENDS「莎莉番外篇」限量周邊商品融化粉絲的心

全球成長最快速IP品牌之一的「LINE FRIENDS」，經常放閃曬恩愛的熊大和兔兔各有龐大的粉絲群，小巧呆萌的莎莉（S...

拯救痘痘臉靠長銷46年的神水！ALBION健康化妝水月來了

如果一瓶化妝水，問市已經46年，至今還是許多人的愛用者，那麼一定是能夠達到保養效果。夏天想讓肌膚健康，ALBION最經典...

響應振興三倍券！屈臣氏消費回饋10％商品提貨券，領券加碼送寵i點數

行政院「振興三倍券」即將上路，將分別於7月1日至7月7日、8月1日至8月7日開放實體振興券預購，並於7月15日至7月31...

2020 紅點大賞 唯二Best of Best腕表德國人全包了！

國際間的設計獎項，紅點大賞（Red Dot Design Award）一項頗具知名度。日前公佈的2020年得獎名單中，在...

IKEA「彩虹購物袋」台灣也買得到 超大容量50元有找

IKEA經典藍色防水帆布購物袋，便宜耐操實用的特性，是不少人家中的必備品。去年美國IKEA推出了一款「彩虹購物袋」，現在...

「素保養」成新潮流！AVON推零殘忍、永續環保保養品

國際保養吹起「綠色環保」風，以環保、愛地球、零慘忍的概念，許多品牌開始改變產品走向。AVON也跟進這股風潮，推出了Dis...

熱門新聞

從北到南16縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

他狂投62封履歷卻0回覆 網友一看科系秒懂：今年很難找

新北午後降雨出現雨瀑景觀 奇景壯觀有氣勢

塞車怪用路人…「沒看過如此傲慢官員」 藍委要求林佳龍向人民道歉

國道超塞惹出林佳龍失言風波　侯友宜這樣說

12萬人繳了錢逾期未領口罩 累積465萬全充公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。