名士Baume et Mercier推全新彩色皮表帶 繽紛自選
想到夏天你會想到什麼顏色？海灘與天空的蔚藍、森林的翠綠、水果的鮮紅或黃澄，每一樣都難以抉擇，因為顏色總帶來不同氣場、各有繽紛能量。名士（Bamue et Mercier）新推出全系列擁有十一種繽紛顏色的附加小牛皮表帶，從綠松石、檸檬綠、大洋藍、礁藍、蘭花紫、百香果紅、罌粟紅、芒果橙...共11種顏色，更有一款飾有奶油色明縫線的淺棕色雙圈表帶，粉彩奪目。
這些表帶如何運用？名士旗下兩個經典系列：Hampton與Classima的女表款式將能和全新皮帶相搭配。部分表款運用機械自動上鍊機芯，部分則使用精準的石英機芯，各有特色。而無論是31毫米的Classima圓型表殼或Hampton的長方形精鋼表殼，都具備柔美的珍珠母貝表面，並搭配鑲鑽的小時時標或鑽石表圈。
從六月開始，只要於名士的網站或專賣店購入新款的Classima或Hampton系列31毫米女士腕表，將提供一條彩色皮帶，與一條小牛皮表帶。無論上街shopping、海灘衝浪，每種服裝都將有完美對應的名士彩色皮表帶，如何挑選？都有好色相隨。
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