聽新聞
test
0:00 / 0:00
知性之旅 OMEGA Audemars Piget 全新博物館一探品牌歷史底蘊
疫情解禁之後，你想去哪裡旅遊？對喜歡手表的愛好者而言，瑞士的「比爾（Biel / Bienne）」可會是不錯選項，因為歐米茄（OMEGA）的全球第八間名品店正於此開幕，同時更鄰近歐米茄的品牌博物館，可於此一探OMEGA品牌的前世今生奧秘。
這間位於比爾的歐米茄名品店占地達278平方公尺、約84坪，除提供品牌最新表款、奢華珠寶與生活配件，同時並提供完整的顧客服務中心，帶來專業的維修保養服務。重頭戲則是離名品店步行可達、位於「La Cité du Temps」園區的歐米茄全新博物館，包含重要機械與技術創新、太空遠征、精準度記錄、深海探險、奧運計時，以及令人心神嚮往的「007」詹姆士‧龐德...大量的歷史文物、展出內容，像是帶人自由穿梭在時光之中，見證當代重要高級鐘表品牌的歷史一頁。
喜歡博物館？還有另一選擇，則是已於六月25正式開幕、並對外開放參觀的愛彼（Audemars Piguet）博物館-工作坊（Musée Atelier）。由Bjarke Ingels集團操刀設計的這項建物，同時融合鐘表工坊與博物館；而宛如機芯重要零件、游絲（spiral）的螺旋玻璃結構，更與地景合而為一、展現曼妙有機的建築之美。
整個博物館的館藏包含品牌古往今來300多只重要時計，其中並有兩處現場製作工坊、可供開放參觀，唯所有參觀均採事先預約，2020年僅開放周一至周五，2021年則將增加開放星期六，並可於愛彼博物館的官方網站上，預定門票予約參訪時間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言