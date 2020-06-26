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知性之旅 OMEGA Audemars Piget 全新博物館一探品牌歷史底蘊

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
螺旋形的愛彼博物館工作坊，讓參訪者得以親炙汝拉山谷（Vallée de Joux）的製表歷史。圖 / Audemars Piguet提供。
螺旋形的愛彼博物館工作坊，讓參訪者得以親炙汝拉山谷（Vallée de Joux）的製表歷史。圖 / Audemars Piguet提供。

疫情解禁之後，你想去哪裡旅遊？對喜歡手表的愛好者而言，瑞士的「比爾（Biel / Bienne）」可會是不錯選項，因為歐米茄（OMEGA）的全球第八間名品店正於此開幕，同時更鄰近歐米茄的品牌博物館，可於此一探OMEGA品牌的前世今生奧秘。

這間位於比爾的歐米茄名品店占地達278平方公尺、約84坪，除提供品牌最新表款、奢華珠寶與生活配件，同時並提供完整的顧客服務中心，帶來專業的維修保養服務。重頭戲則是離名品店步行可達、位於「La Cité du Temps」園區的歐米茄全新博物館，包含重要機械與技術創新、太空遠征、精準度記錄、深海探險、奧運計時，以及令人心神嚮往的「007」詹姆士‧龐德...大量的歷史文物、展出內容，像是帶人自由穿梭在時光之中，見證當代重要高級鐘表品牌的歷史一頁。

喜歡博物館？還有另一選擇，則是已於六月25正式開幕、並對外開放參觀的愛彼（Audemars Piguet）博物館-工作坊（Musée Atelier）。由Bjarke Ingels集團操刀設計的這項建物，同時融合鐘表工坊與博物館；而宛如機芯重要零件、游絲（spiral）的螺旋玻璃結構，更與地景合而為一、展現曼妙有機的建築之美。

整個博物館的館藏包含品牌古往今來300多只重要時計，其中並有兩處現場製作工坊、可供開放參觀，唯所有參觀均採事先預約，2020年僅開放周一至周五，2021年則將增加開放星期六，並可於愛彼博物館的官方網站上，預定門票予約參訪時間。

位於瑞士比爾（Biel / Bienne）、占地約84坪的歐米茄名品店，展出品牌最新時計，並設專業維修服務中心。圖 / OMEGA提供。
位於瑞士比爾（Biel / Bienne）、占地約84坪的歐米茄名品店，展出品牌最新時計，並設專業維修服務中心。圖 / OMEGA提供。
螺旋結構的建築主題，落實了愛彼在環境永續上的承諾，並符合Swiss Minergie®最新的能源效率與優質建物規定。 / Audemars Piguet提供。
螺旋結構的建築主題，落實了愛彼在環境永續上的承諾，並符合Swiss Minergie®最新的能源效率與優質建物規定。 / Audemars Piguet提供。
從比爾名品店步行可達的歐米茄全新博物館，展出包含太空登月、海底探險、007與重要機芯發明的全方位品牌歷史文物。圖 / OMEGA提供。
從比爾名品店步行可達的歐米茄全新博物館，展出包含太空登月、海底探險、007與重要機芯發明的全方位品牌歷史文物。圖 / OMEGA提供。
同時兼容博物館與工作坊的明亮寬敞空間，可於網路預約購買門票。圖 / Audemars Piguet提供。
同時兼容博物館與工作坊的明亮寬敞空間，可於網路預約購買門票。圖 / Audemars Piguet提供。

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