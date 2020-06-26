知性之旅 OMEGA Audemars Piget 全新博物館一探品牌歷史底蘊

疫情解禁之後，你想去哪裡旅遊？對喜歡手表的愛好者而言，瑞士的「比爾（Biel / Bienne）」可會是不錯選項，因為歐米茄（OMEGA）的全球第八間名品店正於此開幕，同時更鄰近歐米茄的品牌博物館，可於此一探OMEGA品牌的前世今生奧秘。

這間位於比爾的歐米茄名品店占地達278平方公尺、約84坪，除提供品牌最新表款、奢華珠寶與生活配件，同時並提供完整的顧客服務中心，帶來專業的維修保養服務。重頭戲則是離名品店步行可達、位於「La Cité du Temps」園區的歐米茄全新博物館，包含重要機械與技術創新、太空遠征、精準度記錄、深海探險、奧運計時，以及令人心神嚮往的「007」詹姆士‧龐德...大量的歷史文物、展出內容，像是帶人自由穿梭在時光之中，見證當代重要高級鐘表品牌的歷史一頁。

喜歡博物館？還有另一選擇，則是已於六月25正式開幕、並對外開放參觀的愛彼（Audemars Piguet）博物館-工作坊（Musée Atelier）。由Bjarke Ingels集團操刀設計的這項建物，同時融合鐘表工坊與博物館；而宛如機芯重要零件、游絲（spiral）的螺旋玻璃結構，更與地景合而為一、展現曼妙有機的建築之美。