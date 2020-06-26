熱翻！網購女性涼感商品單日熱銷破萬件　涼蓆銷量周增10倍

夏日高溫熱翻天，網購涼感商品買氣飆漲，根據台灣樂天市場統計，6月起「涼感」、「冰涼」等關鍵字較上月成長近2倍，涼感商品出貨訂單已超過萬筆，尤其女性更重視貼身的涼感體驗，隨身攜帶式的清涼小物則最受歡迎。日前蝦皮購物618品牌旗艦活動期間涼感衛生棉狂賣近70萬片，排列起來可繞台北市4圈，平均訂單較平日成長近1.5倍。

台灣樂天市場指出，女性比男性更重視夏季舒適感，包括涼感材質設計的上衣、具有涼感體驗的衛生棉等訂單數較去年同期成長4成，每日都有破萬件銷量，果凍凝露質地、具有涼感效果的精華露也是女性夏季保養的首選之一；隨身型涼感小物銷量也較往年同期成長4成，尤其是居家、辦公室都適用的桌上型涼感噴霧風扇、迷你水冷扇相關關鍵字搜尋量較上月增加近2倍，涼感毛巾訂單量也飆漲7成。

蝦皮購物24H美妝保健館、蝦皮流行時尚館蝦皮購物即日起至7月7日推出「玩美一夏」活動，天天祭出1元爆品限量瘋搶，並精選多項涼感小物，包括Celebity無痕冰絲內褲限時下殺6折特價52元，愛康超透氣涼感衛生棉活動下殺平均一片不到5元，拭拭樂涼感濕紙巾也有限時特價。