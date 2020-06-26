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熱翻！網購女性涼感商品單日熱銷破萬件　涼蓆銷量周增10倍

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物618品牌旗艦活動期間「涼感」關鍵字搜尋量成長近3倍，涼感衛生棉更是狂賣。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物618品牌旗艦活動期間「涼感」關鍵字搜尋量成長近3倍，涼感衛生棉更是狂賣。圖／蝦皮購物提供

夏日高溫熱翻天，網購涼感商品買氣飆漲，根據台灣樂天市場統計，6月起「涼感」、「冰涼」等關鍵字較上月成長近2倍，涼感商品出貨訂單已超過萬筆，尤其女性更重視貼身的涼感體驗，隨身攜帶式的清涼小物則最受歡迎。日前蝦皮購物618品牌旗艦活動期間涼感衛生棉狂賣近70萬片，排列起來可繞台北市4圈，平均訂單較平日成長近1.5倍。

台灣樂天市場指出，女性比男性更重視夏季舒適感，包括涼感材質設計的上衣、具有涼感體驗的衛生棉等訂單數較去年同期成長4成，每日都有破萬件銷量，果凍凝露質地、具有涼感效果的精華露也是女性夏季保養的首選之一；隨身型涼感小物銷量也較往年同期成長4成，尤其是居家、辦公室都適用的桌上型涼感噴霧風扇、迷你水冷扇相關關鍵字搜尋量較上月增加近2倍，涼感毛巾訂單量也飆漲7成。

蝦皮購物24H美妝保健館、蝦皮流行時尚館蝦皮購物即日起至7月7日推出「玩美一夏」活動，天天祭出1元爆品限量瘋搶，並精選多項涼感小物，包括Celebity無痕冰絲內褲限時下殺6折特價52元，愛康超透氣涼感衛生棉活動下殺平均一片不到5元，拭拭樂涼感濕紙巾也有限時特價。

生活市集推出「品牌寢具館」專區，以「台灣製造」、「透氣吸濕」、「抗菌防蟎」等3大關鍵字最受歡迎，其中Annahome棉床本鋪「3D紙纖維涼蓆」將植物纖維與天然樹脂熔製抽絲製造而成，背面3D立體蜂巢網布具透氣散熱效果，近一周平均銷量較前周同期大幅成長10倍以上。

CREATOR創意生活迷你USB水冷扇，原價1,100元、特價999元。圖／台灣樂天市場提供
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約翰家庭百貨桌上型製冷杯，原價2,599元、特價899元。圖／台灣樂天市場提供
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Life365冰絲內衣，原價299元、特價199元。圖／台灣樂天市場提供
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Annahome棉床本鋪3D紙纖維涼蓆（單人），生活市集6.5折活動價951元。圖／生活市集提供
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屈臣氏於台灣樂天市場推出蘇菲清新涼感衛生棉特價110元。圖／台灣樂天市場提供
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曼莎時尚迷你噴霧USB加濕風扇，原價1,173元、特價1,056元。圖／台灣樂天市場提供
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