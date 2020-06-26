錯誤洗澡方式讓皮膚狂過敏！3招養牛奶膚、入浴先喝水

洗澡，是每個人一整天忙碌下來，最療癒也是每天必做的事情，許多人會藉由洗澡放鬆自己，更會在洗澡時，花比較長的時間，將身上的每寸肌膚都仔細的清潔。但洗澡時間越長，肌膚就越容易出現狀況。因此洗澡的時間跟方式，才是真正的養膚之道。

為何洗澡時間過長，對於肌膚會出現問題呢？長時間接觸浸泡的水中、淋浴，會讓保護肌膚的油脂被消耗殆盡，導致失衡，皮膚的細胞膜具有半透性，會讓細小的物質通過，身體肌膚在水中待太久的環境之下，可能會導致病菌入侵而發生皮膚炎，破壞屏障，享受當下，也要考量到後果喔。

建議洗澡淋浴大約控制在10分鐘左右、泡澡不超過20分鐘，水溫不要過高適中就好，以下3點建議，提供參考。

一、挑選溫和不刺激的清潔產品

洗澡不要挑選清潔力過高的潔膚產品，過度的清潔，也可能導致肌膚屏障受損，溫和不刺激的沐浴產品，使用時也不要過量。如果皮膚在處於乾燥沙漠期，建議只要用清水沖洗即可。

二、洗澡後的保濕最重要

洗澡後的肌膚，會快速流失水分，這時再肌膚抹上身體乳液（依季節挑選不同滋潤度），因此就能降低皮膚發炎、濕疹、皮膚疾病的發生率。

三、洗澡之前先補充水分