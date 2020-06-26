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「農曆過年才有的人潮車潮今湧現」 海科館連2天爆量
國立海洋科技博物館在端午節連假湧入大批人潮，昨天首日有近7千遊客，今天到中午為止就破4千人。海科館說，今天出現以往在農曆過年才有的人潮和車潮。
海科館說，昨天連假第一天海科館有近7000入園區參觀，今天到中午截止已有4000多人購票入館，下午還有6月份最後一場次的美人魚藝術展演，只要持主題館門票即可免費觀賞，預估今天來館人數會比昨天7千人還高。
海科館表示，今天來不及到海科館參觀的民眾，還可以把握連假最後2天推出的應景獨木舟、海洋電影院及海洋粽DIY的活動，搭配館內原有室內的常設展廳、海洋劇場、潮境海洋中心參觀，以及戶外潮境公園、忘憂谷等打卡熱點。海科館占地遼闊，即使一次有好幾千人在館內，也能輕鬆享有安全社交距離。
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