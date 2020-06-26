瞄準頂級商務客 朗格Lange 1 Time Zone腕表換芯再進化

疫情時代，國界封閉，多少人的旅行夢蓄勢待發，期待解禁後飛往彼方。朗格（A.lange & Söhne）昨日發表新款Lange 1系列Time Zone腕表，雖然這並非品牌首款世界時區腕表，但卻運用最新的自製機芯，功能上可同時顯示原居地和第二時區時間，是品牌最新力作。

其家鄉時間與第二時區時間的晝夜顯示由箭頭指針改為環形設計，並移動至兩個時區盤的中央位置，更直觀、也更為便利。圓盤印有藍色半圓環，每24小時繞軸旋轉一圈、時針則每24小時旋轉兩圈；當時針位於與表面同色部分時，則代表該時區的時間為白晝、位於藍色部分時則為夜間，也就是下午6時至早上凌晨六點。