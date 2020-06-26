瞄準頂級商務客 朗格Lange 1 Time Zone腕表換芯再進化
疫情時代，國界封閉，多少人的旅行夢蓄勢待發，期待解禁後飛往彼方。朗格（A.lange & Söhne）昨日發表新款Lange 1系列Time Zone腕表，雖然這並非品牌首款世界時區腕表，但卻運用最新的自製機芯，功能上可同時顯示原居地和第二時區時間，是品牌最新力作。
其家鄉時間與第二時區時間的晝夜顯示由箭頭指針改為環形設計，並移動至兩個時區盤的中央位置，更直觀、也更為便利。圓盤印有藍色半圓環，每24小時繞軸旋轉一圈、時針則每24小時旋轉兩圈；當時針位於與表面同色部分時，則代表該時區的時間為白晝、位於藍色部分時則為夜間，也就是下午6時至早上凌晨六點。
此外佩戴者還可透過可調校的24個時區城市圈、快速設定第二時區；只要按下八點鐘方向的按鈕、城市圈便會由西向東移動，每次以一個時區為單位；同時小表面的時針會以一小時為單位向前推進，並顯示金色箭頭嵌塊刻度所指示的城市，及其所代表的時區之時間。全新的L141.1自製機芯，單一發條盒具備長達72小時的動力儲備，並以每小時 21,600 次的振頻運作。表款並有三種材質組合：18K白金搭配黑色表面、18K玫瑰金與銀白色表面，而18K黃金搭配香檳色表面則採限量100只發行。
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