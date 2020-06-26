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蛋殼玩偶太可愛！LINE FRIENDS「莎莉番外篇」限量周邊商品融化粉絲的心

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「SALLY & FRIENDS」限量商品中有多款超萌玩偶。圖／LINE FRIENDS提供
「SALLY & FRIENDS」限量商品中有多款超萌玩偶。圖／LINE FRIENDS提供

全球成長最快速IP品牌之一的「LINE FRIENDS」，經常放閃曬恩愛的熊大和兔兔各有龐大的粉絲群，小巧呆萌的莎莉（SALLY）也坐擁大票粉絲。LINE FRIENDS發布了「SALLY & FRIENDS」全新故事系列，就是人氣王莎莉的番外篇，公開莎莉的童年與兒時好友，除了一系列短動畫故事與LINE貼圖之外，限量周邊商品也在新光三越A11 LINE FRIENDS旗艦店、LINE FRIENDS線上商城同步開賣，甚至還有小雞出生前的蛋殼玩偶和戴著蛋殼的莎莉寶寶，準備融化粉絲的心。

外表可愛卻脾氣暴躁的莎莉，擁有出人意料的反差萌性格，「SALLY & FRIENDS」以莎莉為主角，訴說著她的兒時故事，除了天生能量十足的「莎莉寶寶」，還有情感豐富並暗戀莎莉的男生好朋友「LOUIE」、綁著辮子並希望成為莎莉的「ELLY」，每天追著ELLY跑的「L、M、S」是調皮的三顆蛋，還有什麼都想塞進肚子的小小雞「ARI」，故事逗趣又可愛。

LINE FRIENDS透過臉書、IG與YouTube頻道發布了「SALLY & FRIENDS」共17篇短片，幽默的短篇動畫可以看出每個角色的特色與性格，以及莎莉如何獲得天生神力，同時也在LINE通訊軟體上推出軟萌可愛的動態貼圖。

新光三越A11 LINE FRIENDS旗艦店與LINE FRIENDS線上商城同步開賣的「SALLY & FRIENDS」限量商品中，包括獨特設計的蛋殼玩偶、打開蛋殼之後莎莉、LOUIE、ELLY就會露臉，另有三位主角的坐姿玩偶以及便利貼本、記事本、護照套、文件夾、貼紙、紙膠帶等多款商品。

LINE FRIENDS發布了「SALLY & FRIENDS」全新故事系列，以反差萌的莎莉童年故事為主軸。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS發布了「SALLY & FRIENDS」全新故事系列，以反差萌的莎莉童年故事為主軸。圖／LINE FRIENDS提供
「SALLY & FRIENDS」的三位主角：ELLY、莎莉寶寶、LOUIE。圖／LINE FRIENDS提供
「SALLY & FRIENDS」的三位主角：ELLY、莎莉寶寶、LOUIE。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS發布了「SALLY & FRIENDS」全新故事系列，並推出超萌的限量周邊商品。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS發布了「SALLY & FRIENDS」全新故事系列，並推出超萌的限量周邊商品。圖／LINE FRIENDS提供

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