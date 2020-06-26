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拯救痘痘臉靠長銷46年的神水！ALBION健康化妝水月來了
如果一瓶化妝水，問市已經46年，至今還是許多人的愛用者，那麼一定是能夠達到保養效果。夏天想讓肌膚健康，ALBION最經典的健康化妝水，在7月推出化妝水月，今年主題為「綠色奇蹟」，讓大家更深刻了解健康化妝水中的植物成分。
ALBION推出已經46年的健康化妝水，是品牌長銷商品，含有三大植物萃取，包括取自日本JAS有機規格田地生產的北之薏仁，具有強烈活力，萃取出的薏仁脂，能為肌膚鎮靜安定，加快代謝，特別針對痘痘肌膚有所幫助。
產自巴爾幹半島的七葉樹精華，含有含肥皂素、類黃酮糖體，可促進循環，鎮靜肌膚，金縷梅能有收斂效果，健康化妝水能重整肌膚不穩定狀態，重新回到水潤透亮。
為讓更多人了解健康化妝水，ALBION從7月1日至8日，於新光三越信義A8、7月15～18日於SOGO忠孝，打造「綠色奇蹟」夢幻奇境，只要在入口打卡店與化妝水合照，打卡上傳並標註指定hashtag，可獲得健康頰膜乙片，另找出5個健康化妝水小精靈，再獲得健康化妝水12ml乙瓶。
7月還推出健康化妝水-綠色奇蹟限定組，買健康化妝水330ml，加送50ml、化妝棉與4片健康面膜；8月則是健康化妝水-插畫限定組，買健康化妝水330ml，加送27mlX2、4片健康面膜。
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