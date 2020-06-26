響應振興三倍券！屈臣氏消費回饋10％商品提貨券，領券加碼送寵i點數

行政院「振興三倍券」即將上路，將分別於7月1日至7月7日、8月1日至8月7日開放實體振興券預購，並於7月15日至7月31日、8月15日至8月31日進行兩階段取券。屈臣氏響應振興三倍券推出回饋，於振興三倍券官網預購並選擇屈臣氏門市取貨，寵i會員可於領券時加碼獲得3,000點寵i點數；7月15日起使用紙本振興三倍券或於振興三倍券官網綁定的指定信用卡消費皆可享有多重優惠。

7月15日至8月14日持紙本振興三倍券至全台屈臣氏消費，將依據使用的振興券面額回饋10%的屈臣氏商品提貨券，使用200元面額振興券一張送20元商品提貨券、使用500元面額振興券一張贈送50元商品提貨券，可累送不限數量，消費越多回饋越多。

於振興三倍券官網綁定指定信用卡、並於7月15日至8月14日至屈臣氏持綁定的信用卡消費，也有不同的回饋，持國泰世華卡於每周二有折扣後單筆消費滿888元可現折100元的活動，玉山卡於每周三有折扣後單筆消費滿988元可享88折的優惠。配合振興券上路，7月15日至9月14日使用振興三倍券綁定國泰世華信用卡並完成活動登錄，消費滿3,000元額外加碼送400元刷卡金，玉山銀行信用卡消費滿3,000元額外加碼送100元刷卡金，以上兩者皆需登錄；中國信託LINE Pay卡最高回饋LINE Points 15%。