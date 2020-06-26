2020 紅點大賞 唯二Best of Best腕表德國人全包了！

國際間的設計獎項，紅點大賞（Red Dot Design Award）一項頗具知名度。日前公佈的2020年得獎名單中，在「Best of Best」的類別中，僅有兩個腕表品牌的款式入選，其一為來自德國製表重鎮格拉蘇蒂（Glashutte）小鎮、NOMOS的Tangente系列Sport腕表，另一則是出自Porsche保時捷集團的子品牌Porsche Design的1919 Globetimer UTC世界時區腕表，巧合的是：兩個品牌都為德國生產，並展現清新脫俗、有別於瑞士的日耳曼民族設計美學。

紅點大賞身為國際知名的設計評審機制，舉凡生活器物如桌椅茶具、工業製品從割草機、汽機車到咖啡機，無所不包，但兼容於設計、美學與機能性考量，並概分為最佳設計（Best of Best）、設計大獎（Design Prize）與優越獎（Honorable Mention）三種類別，其中又以Best of Best為最高等級。

本次得獎的NOMOS Tangente系列Sport腕表，則是一向走簡約風的NOMOS首度推出的運動功能款，但防水性能可達300米，簡約的風格，是可以每日配戴又清爽的設計款；另一枚Porsche Design 1919 Globetimer UTC世界時區腕表同樣來自德國，但整體印象更當代、走成熟大人味。42毫米的鈦金屬表殼搭配鏤空式表耳，手感相對輕盈，同時表面上多層次的拋光細節，展現洗練的德國工業風。表底蓋再刻有UTC世界時區對應的24個國家或城市時間差，只需簡單加減法計算就能辨別時區，輕鬆方便。