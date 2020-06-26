2020 紅點大賞 唯二Best of Best腕表德國人全包了！
國際間的設計獎項，紅點大賞（Red Dot Design Award）一項頗具知名度。日前公佈的2020年得獎名單中，在「Best of Best」的類別中，僅有兩個腕表品牌的款式入選，其一為來自德國製表重鎮格拉蘇蒂（Glashutte）小鎮、NOMOS的Tangente系列Sport腕表，另一則是出自Porsche保時捷集團的子品牌Porsche Design的1919 Globetimer UTC世界時區腕表，巧合的是：兩個品牌都為德國生產，並展現清新脫俗、有別於瑞士的日耳曼民族設計美學。
紅點大賞身為國際知名的設計評審機制，舉凡生活器物如桌椅茶具、工業製品從割草機、汽機車到咖啡機，無所不包，但兼容於設計、美學與機能性考量，並概分為最佳設計（Best of Best）、設計大獎（Design Prize）與優越獎（Honorable Mention）三種類別，其中又以Best of Best為最高等級。
本次得獎的NOMOS Tangente系列Sport腕表，則是一向走簡約風的NOMOS首度推出的運動功能款，但防水性能可達300米，簡約的風格，是可以每日配戴又清爽的設計款；另一枚Porsche Design 1919 Globetimer UTC世界時區腕表同樣來自德國，但整體印象更當代、走成熟大人味。42毫米的鈦金屬表殼搭配鏤空式表耳，手感相對輕盈，同時表面上多層次的拋光細節，展現洗練的德國工業風。表底蓋再刻有UTC世界時區對應的24個國家或城市時間差，只需簡單加減法計算就能辨別時區，輕鬆方便。
而雖說Best of Best是Red Dot Design Award的最高級別，但在Design Prize的類別中，同樣有包含Louis Moinet的Memoris Titanium腕表、Meistersinger的Astroscope腕表、Sinn的Modell 936與Braun的BN0265 Classic計時碼表...共八款入選；其中Braun的BN0265 Classic略帶圓弧的趣味性，同時也獲2019年「iF設計大賞」肯定，屬「雙料」認證；採用軍事規格打造的Sinn的Modell 936，除表殼抗磁能力達80,000 安培/米，43毫米的精鋼表殼經特殊處理，是一般鋼材的六倍硬度，「硬」是要得。看設計、也注重機能，好設計在順眼外，更要能日常使用，Red Dot以腕表為引、默默為人們帶來美學的全新一課。
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