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2020 紅點大賞 唯二Best of Best腕表德國人全包了！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
從側面欣賞，更能感受表殼與表帶的服貼流動。圖 / Porsche Design提供。
從側面欣賞，更能感受表殼與表帶的服貼流動。圖 / Porsche Design提供。

國際間的設計獎項，紅點大賞（Red Dot Design Award）一項頗具知名度。日前公佈的2020年得獎名單中，在「Best of Best」的類別中，僅有兩個腕表品牌的款式入選，其一為來自德國製表重鎮格拉蘇蒂（Glashutte）小鎮、NOMOS的Tangente系列Sport腕表，另一則是出自Porsche保時捷集團的子品牌Porsche Design的1919 Globetimer UTC世界時區腕表，巧合的是：兩個品牌都為德國生產，並展現清新脫俗、有別於瑞士的日耳曼民族設計美學。

紅點大賞身為國際知名的設計評審機制，舉凡生活器物如桌椅茶具、工業製品從割草機、汽機車到咖啡機，無所不包，但兼容於設計、美學與機能性考量，並概分為最佳設計（Best of Best）、設計大獎（Design Prize）與優越獎（Honorable Mention）三種類別，其中又以Best of Best為最高等級。

本次得獎的NOMOS Tangente系列Sport腕表，則是一向走簡約風的NOMOS首度推出的運動功能款，但防水性能可達300米，簡約的風格，是可以每日配戴又清爽的設計款；另一枚Porsche Design 1919 Globetimer UTC世界時區腕表同樣來自德國，但整體印象更當代、走成熟大人味。42毫米的鈦金屬表殼搭配鏤空式表耳，手感相對輕盈，同時表面上多層次的拋光細節，展現洗練的德國工業風。表底蓋再刻有UTC世界時區對應的24個國家或城市時間差，只需簡單加減法計算就能辨別時區，輕鬆方便。

而雖說Best of Best是Red Dot Design Award的最高級別，但在Design Prize的類別中，同樣有包含Louis Moinet的Memoris Titanium腕表、Meistersinger的Astroscope腕表、Sinn的Modell 936與Braun的BN0265 Classic計時碼表...共八款入選；其中Braun的BN0265 Classic略帶圓弧的趣味性，同時也獲2019年「iF設計大賞」肯定，屬「雙料」認證；採用軍事規格打造的Sinn的Modell 936，除表殼抗磁能力達80,000 安培/米，43毫米的精鋼表殼經特殊處理，是一般鋼材的六倍硬度，「硬」是要得。看設計、也注重機能，好設計在順眼外，更要能日常使用，Red Dot以腕表為引、默默為人們帶來美學的全新一課。

NOMOS，Tangente Sport neomatik 42 Date腕表，精鋼，42毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，日期顯示，防水300米，15萬9,200元。圖 / NOMOS提供。
NOMOS，Tangente Sport neomatik 42 Date腕表，精鋼，42毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，日期顯示，防水300米，15萬9,200元。圖 / NOMOS提供。
Braun的BN0265 Classic計時碼表，計時大秒針的黃色與日期窗的紅對比搶眼，並獲iF與Red Dot Design Award雙重肯定，價格店洽。圖 / Braun提供。
Braun的BN0265 Classic計時碼表，計時大秒針的黃色與日期窗的紅對比搶眼，並獲iF與Red Dot Design Award雙重肯定，價格店洽。圖 / Braun提供。
不僅在小時刻度和指針上具夜光塗料，圓點和指針的形體高反差，更讓夜間讀取時間格外輕鬆。圖 / NOMOS提供。
不僅在小時刻度和指針上具夜光塗料，圓點和指針的形體高反差，更讓夜間讀取時間格外輕鬆。圖 / NOMOS提供。
拿下2020 Red Dot Design Award最高等級「Best of Best」的Porsche Design 1919 Globetimer UTC腕表，呈現鮮明、時髦的工業風格。圖 / Porsche Design提供。
拿下2020 Red Dot Design Award最高等級「Best of Best」的Porsche Design 1919 Globetimer UTC腕表，呈現鮮明、時髦的工業風格。圖 / Porsche Design提供。
德國的Sinn向來以軍事規格打造手表，獲得2020紅點Design Prize的936腕表，表殼硬度與抗磁能力都非一般優異標準，價格店洽。圖 / 敦文鐘表提供。
德國的Sinn向來以軍事規格打造手表，獲得2020紅點Design Prize的936腕表，表殼硬度與抗磁能力都非一般優異標準，價格店洽。圖 / 敦文鐘表提供。
Porsche Design，1919 Globetimer UTC世界時區腕表，使用鈦合金為表殼搭配藍色表面，並具備世界時區功能。圖 / Porsche Design提供。
Porsche Design，1919 Globetimer UTC世界時區腕表，使用鈦合金為表殼搭配藍色表面，並具備世界時區功能。圖 / Porsche Design提供。

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