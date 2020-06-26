IKEA「彩虹購物袋」台灣也買得到 超大容量50元有找

IKEA經典藍色防水帆布購物袋，便宜耐操實用的特性，是不少人家中的必備品。去年美國IKEA推出了一款「彩虹購物袋」，現在台灣新上架，50元有找就能買到。

彩虹被視為是LGBTQ團體的象徵，六個顏色分別代表不同意義，象徵愛與包容， IKEA採用了彩虹旗顏色樣式，改良耐用且會員幾乎人手一袋的經典FRAKTA藍色環保購物袋，推出命名為「STORSTOMMA」彩虹環保購物袋，表示對LGBTQ團體的支持。這款購物袋擁有71公升的超大容量，方便外出採購、收納或物品分類使用。