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IKEA「彩虹購物袋」台灣也買得到 超大容量50元有找

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「STORSTOMMA」彩色環保購物袋，台灣售價49元。圖／摘自IKEA官網
「STORSTOMMA」彩色環保購物袋，台灣售價49元。圖／摘自IKEA官網

IKEA經典藍色防水帆布購物袋，便宜耐操實用的特性，是不少人家中的必備品。去年美國IKEA推出了一款「彩虹購物袋」，現在台灣新上架，50元有找就能買到。

彩虹被視為是LGBTQ團體的象徵，六個顏色分別代表不同意義，象徵愛與包容， IKEA採用了彩虹旗顏色樣式，改良耐用且會員幾乎人手一袋的經典FRAKTA藍色環保購物袋，推出命名為「STORSTOMMA」彩虹環保購物袋，表示對LGBTQ團體的支持。這款購物袋擁有71公升的超大容量，方便外出採購、收納或物品分類使用。

「STORSTOMMA」彩色環保購物袋，去年在美國上市引起話題，相較美國同款售價要2.99美金（約新台幣90元），台灣新品上架中、售價49元，在門市及網路商店都能買到。

「STORSTOMMA」彩色環保購物袋，台灣售價49元。圖／摘自IKEA官網
「STORSTOMMA」彩色環保購物袋，台灣售價49元。圖／摘自IKEA官網
「STORSTOMMA」彩色環保購物袋，台灣售價49元。圖／摘自IKEA官網
「STORSTOMMA」彩色環保購物袋，台灣售價49元。圖／摘自IKEA官網

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