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「素保養」成新潮流！AVON推零殘忍、永續環保保養品

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
AVON Distillery肌本素植 荷荷芭活力精萃油30ml／2,050元。 圖／AVON提供
AVON Distillery肌本素植 荷荷芭活力精萃油30ml／2,050元。 圖／AVON提供

國際保養吹起「綠色環保」風，以環保、愛地球、零慘忍的概念，許多品牌開始改變產品走向。AVON也跟進這股風潮，推出了Distillery肌本素植品牌，以訴求純淨無添加、純素、零殘忍，同時選用國際FSC認證的永續包裝，傳遞愛漂亮也要愛護地球的理念。

AVON Distillery肌本素植系列，將保養程序簡化，卻不讓功效打折，運用高濃度的植萃給肌膚最有效的綠色保養，且不添加酒精、香精、礦物油。目前先在台推出5款新品。

杏桃濃萃潔顏膏

乾燥肌、敏弱肌，最害怕是被過度刺激、清潔，挑選適合的清潔用品，是保護肌膚的第一步。「杏桃濃萃潔顏膏」把清潔＋調理一次到位，擁有高達69%且富含豐富維生素與礦物質的杏桃仁油、芒果脂與小黃瓜萃取，膏體狀按壓於臉部後，化成植物油，加水乳化一邊按摩臉部肌膚，溫和不刺激的清潔，洗後不緊繃，才是脆弱肌膚的養膚首要。

龍舌蘭保濕精萃晚霜

清潔後的保濕，是保養程序中的第二步驟，龍舌蘭保濕精萃晚霜，將精華與晚霜融為一瓶，讓保養變得輕鬆又看得到效果。內含炙熱的沙漠地區的龍舌蘭，強化深度的保濕能量，搭配著植物性甘油，質地輕透如同水凝露，將肌膚的修護機制提高，當然吸飽水分的肌膚，就會透出自然好氣色。

大馬士革玫瑰防護亮顏霜

結合日霜與防曬的大馬士革玫瑰防護亮顏霜，出外好氣色，又能平衡油脂，上妝也能服貼一整天。嚴選擁有「花中之王」之稱的大馬士革玫瑰，以蒸餾萃取出的玫瑰純露，與乳霜結合，能保濕肌膚，同時擁有SPF 25的100%物理性防曬，加強肌膚抵禦外在環境的傷害力。

荷荷芭活力精萃油

來自-40度極地的極地鑽石漿果、擁有「沙漠的黃金油」之稱的荷荷芭油，是肌膚的奇蹟神器。荷荷芭油擁有著大家熟知的高效保濕外，針對修護角質，同時也添加了雲莓，富含維生素A、E，不僅抗氧化，更能強化肌膚的抵抗能力，特別適用於換季出現肌膚狀況的人使用，建議可以與日霜、晚霜混合使用，夏日流失的水分，讓你一口氣提升。

維他命Ｃ亮顏粉

曬黑、乾燥、斑點，是喜愛保養人的致命傷，Distillery肌本素植的「維他命C亮顏粉」就是抗氧化、修護的夏日救星，蘊含100%高濃度精純維他命C和維他命E，可搭著日霜、晚霜，加入適量的維他命Ｃ亮顏粉，讓肌膚透出自然好氣色，每天使用，散發出自然光澤。

AVON Distillery肌本素植 大馬士革玫瑰防護亮顏霜SPF25 30ml ／1,200元。圖／AVON提供
AVON Distillery肌本素植 大馬士革玫瑰防護亮顏霜SPF25 30ml ／1,200元。圖／AVON提供
AVON Distillery肌本素植 龍舌蘭保濕精萃晚霜30ml ／1,200元。圖／AVON提供
AVON Distillery肌本素植 龍舌蘭保濕精萃晚霜30ml ／1,200元。圖／AVON提供
Distillery肌本素植是AVON首次隆重推出的綠色保養系列。圖／AVON提供
Distillery肌本素植是AVON首次隆重推出的綠色保養系列。圖／AVON提供
AVON Distillery肌本素植 杏桃濃萃潔顏膏50ml ／650元。 圖／AVON提供
AVON Distillery肌本素植 杏桃濃萃潔顏膏50ml ／650元。 圖／AVON提供
AVON Distillery肌本素植 維他命C亮顏粉5g ／900元。圖／AVON提供
AVON Distillery肌本素植 維他命C亮顏粉5g ／900元。圖／AVON提供

維他命 防曬 品牌

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