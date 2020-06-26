「素保養」成新潮流！AVON推零殘忍、永續環保保養品

國際保養吹起「綠色環保」風，以環保、愛地球、零慘忍的概念，許多品牌開始改變產品走向。AVON也跟進這股風潮，推出了Distillery肌本素植品牌，以訴求純淨無添加、純素、零殘忍，同時選用國際FSC認證的永續包裝，傳遞愛漂亮也要愛護地球的理念。

AVON Distillery肌本素植系列，將保養程序簡化，卻不讓功效打折，運用高濃度的植萃給肌膚最有效的綠色保養，且不添加酒精、香精、礦物油。目前先在台推出5款新品。

杏桃濃萃潔顏膏

乾燥肌、敏弱肌，最害怕是被過度刺激、清潔，挑選適合的清潔用品，是保護肌膚的第一步。「杏桃濃萃潔顏膏」把清潔＋調理一次到位，擁有高達69%且富含豐富維生素與礦物質的杏桃仁油、芒果脂與小黃瓜萃取，膏體狀按壓於臉部後，化成植物油，加水乳化一邊按摩臉部肌膚，溫和不刺激的清潔，洗後不緊繃，才是脆弱肌膚的養膚首要。

龍舌蘭保濕精萃晚霜

清潔後的保濕，是保養程序中的第二步驟，龍舌蘭保濕精萃晚霜，將精華與晚霜融為一瓶，讓保養變得輕鬆又看得到效果。內含炙熱的沙漠地區的龍舌蘭，強化深度的保濕能量，搭配著植物性甘油，質地輕透如同水凝露，將肌膚的修護機制提高，當然吸飽水分的肌膚，就會透出自然好氣色。

大馬士革玫瑰防護亮顏霜

結合日霜與防曬的大馬士革玫瑰防護亮顏霜，出外好氣色，又能平衡油脂，上妝也能服貼一整天。嚴選擁有「花中之王」之稱的大馬士革玫瑰，以蒸餾萃取出的玫瑰純露，與乳霜結合，能保濕肌膚，同時擁有SPF 25的100%物理性防曬，加強肌膚抵禦外在環境的傷害力。

荷荷芭活力精萃油

來自-40度極地的極地鑽石漿果、擁有「沙漠的黃金油」之稱的荷荷芭油，是肌膚的奇蹟神器。荷荷芭油擁有著大家熟知的高效保濕外，針對修護角質，同時也添加了雲莓，富含維生素A、E，不僅抗氧化，更能強化肌膚的抵抗能力，特別適用於換季出現肌膚狀況的人使用，建議可以與日霜、晚霜混合使用，夏日流失的水分，讓你一口氣提升。

維他命Ｃ亮顏粉