Bershka教人怎麼穿都「型」 UNIQLO聯手文字藝術家讓你勇敢發聲

對Bershka而言，時尚裡沒有性別，只有你想怎麼穿，誰說男生不能裝可愛、女生不能擁抱頹廢感呢？而 UNIQLO聯手文字藝術家，在UT系列透過文字的力量，讓穿著者勇於為自己發聲。

Text Messages UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

不管是要熱帶戶外、復古隨興、或街頭帥氣，都能在Bershka的夏季單品找到合適的造型。呼應這一季的氛圍，熱帶印花隆重回歸，比起過往流行花卉圖騰單穿的度假感，Bershka今年更著重於復古感的轉印圖案，與白T恤雙層搭配，穿出街頭風格。同時經典的牛仔單品，加上破洞細節和復古風格點綴，搭上火焰紋水桶帽更可彰顯整體Grunge感。而在運動休閒系列中，融合些許成熟的都市假日風格，Bershka利用石灰或螢橙色、淡紫及青綠色，運用於棉質百慕達褲、工裝褲，泳衣和球鞋，以畫龍點睛的方式以提升質感。

Text Messages UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

另外，長期與MoMA現代藝術博物館合作的UNIQLO，致力讓人們藉由服裝更容易接觸到藝術，全新的「Text Messages UT」系列，就以三位知名文字藝術家作品為主軸，傳遞他們想對社會表達的訊息。像是enny Holzer反映性別平等的「Raise boys and girls the same way」標語、Robert Indiana為世人所知的裝置藝術「LOVE」，或是Rirkrit Tiravanija的「Tomorrow is another fine day」，以文字為每個獨特自我發聲，因為這是世界上最通俗的藝術之一。

Bershka印花T恤490元。圖／Bershka提供

Bershka虹彩連身泳裝890元。圖／Bershka提供

Bershka海灘褲750元。圖／Bershka提供