快訊

大同網紅戰鎖定高人氣民代 兩派拉攏3Q哥、呱吉不滿被消費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Bershka教人怎麼穿都「型」 UNIQLO聯手文字藝術家讓你勇敢發聲

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
對Bershka而言，時尚裡沒有性別，只有你想怎麼穿，誰說男生不能裝可愛、女生不能擁抱頹廢感呢？圖／Bershka提供
對Bershka而言，時尚裡沒有性別，只有你想怎麼穿，誰說男生不能裝可愛、女生不能擁抱頹廢感呢？圖／Bershka提供

對Bershka而言，時尚裡沒有性別，只有你想怎麼穿，誰說男生不能裝可愛、女生不能擁抱頹廢感呢？而 UNIQLO聯手文字藝術家，在UT系列透過文字的力量，讓穿著者勇於為自己發聲。

Text Messages UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供
Text Messages UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

不管是要熱帶戶外、復古隨興、或街頭帥氣，都能在Bershka的夏季單品找到合適的造型。呼應這一季的氛圍，熱帶印花隆重回歸，比起過往流行花卉圖騰單穿的度假感，Bershka今年更著重於復古感的轉印圖案，與白T恤雙層搭配，穿出街頭風格。同時經典的牛仔單品，加上破洞細節和復古風格點綴，搭上火焰紋水桶帽更可彰顯整體Grunge感。而在運動休閒系列中，融合些許成熟的都市假日風格，Bershka利用石灰或螢橙色、淡紫及青綠色，運用於棉質百慕達褲、工裝褲，泳衣和球鞋，以畫龍點睛的方式以提升質感。

Text Messages UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供
Text Messages UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

另外，長期與MoMA現代藝術博物館合作的UNIQLO，致力讓人們藉由服裝更容易接觸到藝術，全新的「Text Messages UT」系列，就以三位知名文字藝術家作品為主軸，傳遞他們想對社會表達的訊息。像是enny Holzer反映性別平等的「Raise boys and girls the same way」標語、Robert Indiana為世人所知的裝置藝術「LOVE」，或是Rirkrit Tiravanija的「Tomorrow is another fine day」，以文字為每個獨特自我發聲，因為這是世界上最通俗的藝術之一。

Bershka印花T恤490元。圖／Bershka提供
Bershka印花T恤490元。圖／Bershka提供

Bershka虹彩連身泳裝890元。圖／Bershka提供
Bershka虹彩連身泳裝890元。圖／Bershka提供

Bershka海灘褲750元。圖／Bershka提供
Bershka海灘褲750元。圖／Bershka提供

Bershka Oversized牛仔夾克1,290元。圖／Bershka提供
Bershka Oversized牛仔夾克1,290元。圖／Bershka提供

藝術家 UNIQLO 裝置藝術

延伸閱讀

Supreme致敬表演藝術家推限量聯名款 Bape新系列大玩視覺撞色

UNIQLO捐百億日圓 助日本京都大學癌症研究

印度懷孕母象被炸死 全球藝術家以畫作聲援

日本Uniqlo開賣涼感口罩 各地門市大排長龍

相關新聞

「素保養」成新潮流！AVON推零殘忍、永續環保保養品

國際保養吹起「綠色環保」風，以環保、愛地球、零慘忍的概念，許多品牌開始改變產品走向。AVON也跟進這股風潮，推出了Dis...

Bershka教人怎麼穿都「型」 UNIQLO聯手文字藝術家讓你勇敢發聲

對Bershka而言，時尚裡沒有性別，只有你想怎麼穿，誰說男生不能裝可愛、女生不能擁抱頹廢感呢？而 UNIQLO聯手文字...

日本療癒黑貓「NYA-」快閃高雄 「珍奶、芒果冰」台灣味周邊粉絲必蒐

來自日本的人氣黑貓「NYA-」首度到高雄設立期間限定店，近30款日本新品在統一時代百貨高雄店全台獨家販售，另外還推出融入...

ASICS頂級Metarise戰靴為攻擊手而生 排球國手認證「很輕！像是沒穿一樣」

為了東京奧運，日系品牌無不卯足研發力，像是ASICS就替排球員攻擊手的位置，設計了一款Metarise鞋款，成為代表隊的...

「朝隈俊男」扭蛋迷別錯過 主題快閃店進駐中和環球

連假期間出現「報復性出遊」人潮，加上暑假親子共遊頻率大增，環球購物中心即日起至8月26日特別推出日本知名原型師-朝隈俊男...

飲於市的清雅 非典型清酒吧「丘香」

該怎麼和朋友介紹丘香？簡單說，這是、也不是一間簡單的清酒吧。由於關稅的原因，在日本可輕鬆入手享用的清酒，漂洋過海抵台後價格大抵相當驚人。

Supreme致敬表演藝術家推限量聯名款 Bape新系列大玩視覺撞色

紐約殿堂級潮牌Supreme近期又有話題聯名新作，此次品牌向影響後世流行文化甚深的前衛藝術家Leigh Bowery致敬...

清潔是保養第一步！DHC潔顏噴霧 一噴掃髒污、顧毛孔

炙熱的夏天，還沒出門臉部就開始泛油光，更別說上妝，才準備好一切開始化妝，臉上已是滿頭大汗，早上洗的臉都白費了。化妝前出現...

626陀飛輪日 五枚經典陀飛輪工藝大比拼

越為精密的事物總是特別脆弱，但人類文明的發展，其中之一的方向正是朝著精細、複雜、精密的面向發展，屬於微機械的高級鐘表亦或...

高溫警報來襲救星！機能性夏季涼鞋時穿出運動時尚風潮

台灣一到夏日，因為潮濕緣故，體感溫度時常飆破40度，想要維持雙腳舒適與乾爽，涼鞋就成為了不可或缺單品。無論是講究快乾的機...

周杰倫、蕭敬騰雙天王加持！注定爆款的Air Jordan 1 DIOR潮鞋又更難買了

還沒正式正式，Air Jordan 1 OG Dior球鞋，就已經在時尚與潮流圈，獲得極高關注，不只一鞋難求，還仿冒品滿...

男人隨時彰顯香味的不凡！香奈兒推出藍色男性隨身香精

一位迷人且成功的商務男士們，除了在意自己的外在、衣著上，更重要是在香味的選擇上，更能彰顯品味，讓人感受獨到不凡的風格。然...

熱門新聞

報復性出遊？台東最美多良車站觀景平台 人潮塞爆水洩不通

史上最久！國五連塞32小時 晚上終落幕

報復性塞車！雪隧到蘇花改已塞9小時 花蓮人：回家好難

國5塞車惹民怨 林佳龍卻說：要做聰明用路人、趨吉避凶

國道、西濱新竹段塞成停車場 車潮入夜才能消化

國五狂塞28小時持續中 遊客嘆：到宜蘭吃消夜變吃早點了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。