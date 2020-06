Bershka教人怎麼穿都「型」 UNIQLO聯手文字藝術家讓你勇敢發聲

對Bershka而言,時尚裡沒有性別,只有你想怎麼穿,誰說男生不能裝可愛、女生不能擁抱頹廢感呢?而 UNIQLO聯手文字藝術家,在UT系列透過文字的力量,讓穿著者勇於為自己發聲。

不管是要熱帶戶外、復古隨興、或街頭帥氣,都能在Bershka的夏季單品找到合適的造型。呼應這一季的氛圍,熱帶印花隆重回歸,比起過往流行花卉圖騰單穿的度假感,Bershka今年更著重於復古感的轉印圖案,與白T恤雙層搭配,穿出街頭風格。同時經典的牛仔單品,加上破洞細節和復古風格點綴,搭上火焰紋水桶帽更可彰顯整體Grunge感。而在運動休閒系列中,融合些許成熟的都市假日風格,Bershka利用石灰或螢橙色、淡紫及青綠色,運用於棉質百慕達褲、工裝褲,泳衣和球鞋,以畫龍點睛的方式以提升質感。

另外,長期與MoMA現代藝術博物館合作的UNIQLO,致力讓人們藉由服裝更容易接觸到藝術,全新的「Text Messages UT」系列,就以三位知名文字藝術家作品為主軸,傳遞他們想對社會表達的訊息。像是enny Holzer反映性別平等的「Raise boys and girls the same way」標語、Robert Indiana為世人所知的裝置藝術「LOVE」,或是Rirkrit Tiravanija的「Tomorrow is another fine day」,以文字為每個獨特自我發聲,因為這是世界上最通俗的藝術之一。

Bershka印花T恤490元。圖/Bershka提供

Bershka虹彩連身泳裝890元。圖/Bershka提供

Bershka海灘褲750元。圖/Bershka提供