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日本療癒黑貓「NYA-」快閃高雄 「珍奶、芒果冰」台灣味周邊粉絲必蒐
來自日本的人氣黑貓「NYA-」首度到高雄設立期間限定店，近30款日本新品在統一時代百貨高雄店全台獨家販售，另外還推出融入台灣啤酒、珍珠奶茶、芒果冰等充滿台灣味的周邊，同時還設置三大互動體驗區，讓粉絲不只好買也好拍。
「NYA-」期間限定店即日起至7月26日快閃統一時代百貨高雄店一樓。在20坪大的期間限定店中，集結流行服飾、居家雜貨、配件、文具、玩偶及聯名美妝等近百款商品，並規劃「黑色可愛大臉故事牆」、「黑白星球世界」及「彩色字母拼拼樂」三大互動體驗區。還有掛滿26顆五顏六色字母抱枕的拍照牆與「NYA-」黑白充氣氣球，以及多樣趣味拍照道具。
在端午連假期間，於快閃店消費滿千元即可獲得刮刮卡，有機會刮中百元購物金。持夢時代APP兌換實體抽獎券，另有機會把「NYA-」聯名限定商品帶回家。另外，「NYA-」7月16日至8月30日，首次與百貨跨界合作，推出「NYA-雙層保溫提袋」、「NYA-玻璃分隔餐盒」、「NYA-不鏽鋼隔熱杯」、「NYA-經典後背包」、「NYA-風格保溫罐」、「NYA-休閒折疊椅」共六款療癒來店禮，讓百貨會員蒐集。
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