日本療癒黑貓「NYA-」快閃高雄 「珍奶、芒果冰」台灣味周邊粉絲必蒐

來自日本的人氣黑貓「NYA-」首度到高雄設立期間限定店，近30款日本新品在統一時代百貨高雄店全台獨家販售，另外還推出融入台灣啤酒、珍珠奶茶、芒果冰等充滿台灣味的周邊，同時還設置三大互動體驗區，讓粉絲不只好買也好拍。

「NYA-」期間限定店即日起至7月26日快閃統一時代百貨高雄店一樓。在20坪大的期間限定店中，集結流行服飾、居家雜貨、配件、文具、玩偶及聯名美妝等近百款商品，並規劃「黑色可愛大臉故事牆」、「黑白星球世界」及「彩色字母拼拼樂」三大互動體驗區。還有掛滿26顆五顏六色字母抱枕的拍照牆與「NYA-」黑白充氣氣球，以及多樣趣味拍照道具。

「NYA-」字母抱枕拍照牆。圖／夢時代提供