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ASICS頂級Metarise戰靴為攻擊手而生 排球國手認證「很輕！像是沒穿一樣」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
球星劉鴻杰（左）、陳建禎（中）、劉鴻敏（右）搶先實測ASICS Metarise排球鞋。圖／ASICS提供
球星劉鴻杰（左）、陳建禎（中）、劉鴻敏（右）搶先實測ASICS Metarise排球鞋。圖／ASICS提供

為了東京奧運，日系品牌無不卯足研發力，像是ASICS就替排球員攻擊手的位置，設計了一款Metarise鞋款，成為代表隊的秘密武器。且經過台灣排球國手劉鴻杰、劉鴻敏以及陳建禎三人的實測，確實有效強化在賽事時的表現，讓消費者對這款頂級戰靴也充滿期待。

球星劉鴻杰認為Metarise鞋，真的是為排球員而設計。圖／ASICS提供
球星劉鴻杰認為Metarise鞋，真的是為排球員而設計。圖／ASICS提供

Metarise排球鞋是ASICS首度為攻擊手量身打造的款式，以代表日本國旗的「旭日紅」為主要配色，提升了能幫助球員有更高彈跳、更快移動以及保持我定性，實現強力扣殺的可能。因此，Metarise排球鞋腳後跟設計，採用弧形斜面，創造更大的後傾角度，能平穩的轉換攻擊模式。同時搭載了Risetruss中足穩定片，來輔助穩定跳躍動作，以及採用Outsole大底科技，能增加抓地力之外，在左右快速移動時，不因重力而失去穩定性。根據ASICS運動實驗室的測試，Metarise排球鞋能提高球員約3%的彈跳高度。

球星陳建禎搶先實測ASICS Metarise排球鞋。圖／ASICS提供
球星陳建禎搶先實測ASICS Metarise排球鞋。圖／ASICS提供

三位旅日的排球國手，也成為了搶先體驗Metarise排球鞋的專業運動員之一，劉鴻敏就表示比起過去穿過的鞋款「很輕，就像沒穿一樣」，而且提高了在左右移動時的穩定感。陳建禎則認為，鞋款的包覆性很足夠，對於主攻手而言，時常需要急停時「沒有多餘的負擔」。劉鴻杰覺得Metarise的後跟反彈性極佳，而且實際上場比賽時，的確能跳得更高「真的是為排球員而設計」。

ASICS Metarise排球鞋7,580元，僅限指定門市販售。圖／ASICS提供
ASICS Metarise排球鞋7,580元，僅限指定門市販售。圖／ASICS提供

排球 東京奧運

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