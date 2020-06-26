「朝隈俊男」扭蛋迷別錯過 主題快閃店進駐中和環球

暑假親子共遊頻率大增，環球購物中心即日起至8月26日特別推出日本知名動物原型師-朝隈俊男「奇幻動物園」主題裝置，全台七店設置一系列主題佈置，包括11隻大型動物公仔、主題拍照打卡點、獨家來店禮以及新北中和推出的主題快閃店，感受這群充滿喜感動物們的療癒力。

環球購物中心全台七店推出的朝隈俊男「奇幻動物園」設有不同動物園場景，與各系列動物們出沒。新北中和打造了三大場景，入口設有療癒動物區，可跟著大型超萌水豚、老虎合掌祈禱感受平靜，角落還有無辜感十足正在畫圈圈的獅子。另有兇猛動物園區出現的黑猩猩耍雙節棍、買醉的俄羅斯狼等6隻大型公仔。

環球購物中心新北中和店打造朝隈俊男「奇幻動物園」主題裝置。圖／環球購物中心提供

中和店推出的快閃店，獨家首賣的紅毛猩猩、斑馬、巴哥、樹懶、狐猴演繹的「買醉人生2」，而朝隈俊男人氣系列，包括公仔、明信片、帆布包到大抱枕上百種周邊讓粉絲買過癮。

環球購物中心推出獨家聯名來店禮，會員消費滿額即可兌換。圖／環球購物中心提供