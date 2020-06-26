聽新聞
test
0:00 / 0:00
「朝隈俊男」扭蛋迷別錯過 主題快閃店進駐中和環球
暑假親子共遊頻率大增，環球購物中心即日起至8月26日特別推出日本知名動物原型師-朝隈俊男「奇幻動物園」主題裝置，全台七店設置一系列主題佈置，包括11隻大型動物公仔、主題拍照打卡點、獨家來店禮以及新北中和推出的主題快閃店，感受這群充滿喜感動物們的療癒力。
環球購物中心全台七店推出的朝隈俊男「奇幻動物園」設有不同動物園場景，與各系列動物們出沒。新北中和打造了三大場景，入口設有療癒動物區，可跟著大型超萌水豚、老虎合掌祈禱感受平靜，角落還有無辜感十足正在畫圈圈的獅子。另有兇猛動物園區出現的黑猩猩耍雙節棍、買醉的俄羅斯狼等6隻大型公仔。
中和店推出的快閃店，獨家首賣的紅毛猩猩、斑馬、巴哥、樹懶、狐猴演繹的「買醉人生2」，而朝隈俊男人氣系列，包括公仔、明信片、帆布包到大抱枕上百種周邊讓粉絲買過癮。
此外環球購物中心推出多款獨家聯名禮回饋會員，7月2日至7月5日刷聯名卡單筆消費滿1,000元，可兌換限量「朝隈俊男-圓滾滾系列牛頭梗造型抱枕」。7月30日至8月2日刷聯名卡當日累計消費滿2,000元，可兌換「朝隈俊男-圓滾滾系列折疊購物袋」、8月13日至8月16日可兌換「朝隈俊男-圓滾滾系列不鏽鋼吸管杯」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言