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飲於市的清雅 非典型清酒吧「丘香」

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
牆上正舉辦的期間限定攝影展，以築地的黑白影像生活百態為主題。記者林俊良 / 攝影。
牆上正舉辦的期間限定攝影展，以築地的黑白影像生活百態為主題。記者林俊良 / 攝影。

該怎麼和朋友介紹丘香？簡單說，這是、也不是一間簡單的清酒吧。由於關稅的原因，在日本可輕鬆入手享用的清酒，漂洋過海抵台後價格大抵相當驚人。曾有評論認為：只要使用特定的米種、酒精濃度、製造配方，通常都能在日本清酒大賽取得評審肯定，簡單說：美味有公式。但就因看似透明無華，香氣濃淡不一、瓶標設計可文青、可龍飛鳳舞，讓「清酒」一如日常生活貌似平淡，也可細膩、變化萬千。

這樣說來「丘香」也像清酒，有種奇異透明的質感，店內約20個座位就用了八種不同椅子：皮革、藤編、粗織軟呢、金屬，從年代、美學、流派，海納百川。它們不顯老舊、反帶點時代淬鍊過的清新，像前往一位景仰已久的大師家中作客，大師家中有些用上15、20年的二手件，做起來很舒服，更希望能帶著回家、好好坐上很長一段時間。

丘香的裝潢也好，歐式白色奶油吊燈對上天花牆角的Disco水晶球、牆上倒掛的乾燥花，混搭卻不衝突。可以定義成日式的「侘寂（Wab-Sabi」嗎？我問。女主人孟孟沈思了些許搖頭說不是，我心想說Mix and Match太矯情，但看上去就是舒服。牆上的裸露水泥牆不抹平、飾以淡淡黃漆，可偏黃色並未覆滿牆面，灰黃交錯，摩登復古中有現代，無入而不自得，妙。

更有甚者，對多數淺嚐過清酒滋味，但對專業名詞如辛口甘口、雄田錦、酒造、杜氏、精米步合...並不熟稔的大眾消費者而言，丘香的介紹也是一絕；女主人孟孟不厭其煩的端出四五瓶不同品項，用淺顯易懂的巧妙修辭，介紹各款清酒的風味、香氣。像是加了黑松露的翻譯蒟蒻般，讓人瞬間明瞭，而且高雅清新；細問之下，原來孟孟曾於藝術產業工作多年，加上結識在餐酒館工作的調酒師小邱，兩人結夥、「丘香」於焉成形，並在今年年選定熙來攘往的信義敦化路口、開張執業。

走精兵路線的「丘香」，單杯飲用的常備款約七至八款，加上開瓶飲用的則約20多款。針對喜愛調酒的品飲客，小邱另準備了「春香」和「秋香」兩杯清酒調酒，將成本較高的清酒加入調酒，在台灣並不多見。

招牌的「秋香」除取店名諧音、同時也因小丘喜歡周星馳的電影使然。他以西式冷湯的概念當發想：以清酒、腌蘿蔔使用的醋酸、義大利帶木質香氣的的Skinos義大利樹脂利口酒、檜木苦精和接骨木糖，調製而成了「秋香」，除酒杯內側附著了木質香氣，上桌時可以先喝一口、再把附的海苔片吃掉，感受清酒、昆布的Umami鮮味，對慣常喝經典調酒的人，這一杯像湯也像酒，舌尖齒間有巧妙；另一杯「春香」則較花香調性，選用的清酒帶有木質味、尾韻則帶酸、偏辛口，甜度沒那麼高，帶點椰子的口感，再用茉莉花糖將所有風味包覆，同時再使用以朝天椒和花椒infuse過的伏特加，以花椒微微的刺激感平衡的甜味。實情是喝來平衡美味且巧妙，像一位你記憶中曾鍾情的能幹女性，有甜感有嗆辣、點滴在心。

下酒菜則首推綜合拼盤：燒烤過的烏魚子、精選的毛豆、先炸再滷至宛如咖啡般深色的豆干入味甚深，都是台灣在地小食，而且一旦在炙烤烏魚子的同時，小巧空間內滿室生香，只得嘴饞二字。且執起高腳葡萄酒杯輕啜一口清酒、佐幾味小菜，清爽開心。無需酩酊、但求微醺抽離，日子如何在燥熱中找到清雅滋味？或去丘香一探。

【丘香】

地址：台北市大安區信義路四段132號

電話：02-2755-5213

營業：1900-0000（周五周六延長至0100，周一定休）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最內裡的開放式包廂可容納多人，沙發桌下還隨意擺放著小說，像到了朋友家中般隨意。圖片提供 / 丘香。
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曾於餐酒館工作多年的小邱，將清酒融入調酒，調製多杯經典與創意特調。記者林俊良 / 攝影。
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漬蘿蔔、毛豆、豆干、炙烤生魚片，正是最佳的下酒小菜。記者林俊良 / 攝影。
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附上一片海苔的清酒調酒「丘香」，是以西式冷湯為概念調製，喝來鹹香與甘味兼具、滋味奇妙。記者林俊良 / 攝影。
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酒駕 義大利

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