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Supreme致敬表演藝術家推限量聯名款 Bape新系列大玩視覺撞色

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Supreme話題聯名新作，向影響後世流行文化甚深的前衛藝術家Leigh Bowery致敬；Bape的Summer Camp系列大玩撞色概念，還結合戶外運動元素，創造出最潮穿搭。圖／摘自Supreme官網、I.T提供
Supreme話題聯名新作，向影響後世流行文化甚深的前衛藝術家Leigh Bowery致敬；Bape的Summer Camp系列大玩撞色概念，還結合戶外運動元素，創造出最潮穿搭。圖／摘自Supreme官網、I.T提供

紐約殿堂級潮牌Supreme近期又有話題聯名新作，此次品牌向影響後世流行文化甚深的前衛藝術家Leigh Bowery致敬，推出限量襯衫、連帽上衣。而A Bathing Ape（簡稱BAPE）的全新Summer Camp系列也很吸睛，大玩撞色概念，還結合戶外運動元素，創造出最潮穿搭。

Supreme推出向前衛藝術家Leigh Bowery致敬的聯名連帽上衣。圖／摘自Supreme官網
Supreme推出向前衛藝術家Leigh Bowery致敬的聯名連帽上衣。圖／摘自Supreme官網

在世不到40年，前衛表演藝術家Leigh Bowery曾是倫敦夜生活的大人物，出現時總是穿著奇裝異服，卻評論家們認為與Vivienne Westwood、Yves Saint Laurent等時裝大師齊名，開創了當時被視為驚世駭俗的多種行動表演藝術先驅。因此，Supreme便以Leigh Bowery當時所留存的影像，透過重製之後，成為聯名系列的連帽上衣，襯衫及T恤主要圖案。而由於Leigh Bowery在1994年因為愛滋病辭世，所以品牌也表示這系列部分的收益，也會捐贈予位於紐約市的藝術組織，藉此希望大家關注愛滋病的問題。而這也是品牌近期二度推出聯名系列，來支持公益活動。

Supreme推出向前衛藝術家Leigh Bowery致敬的聯名T恤。圖／摘自Supreme官網
Supreme推出向前衛藝術家Leigh Bowery致敬的聯名T恤。圖／摘自Supreme官網

這季，BAPE繼續對街頭潮流的探索，融合戶外運動風潮，打造具都市機能感的「Summer Camp」系列。結合音樂節、徒步運動、露營等戶外流行文化和生活方式，融入品牌經典元素，從功能、外形來對機能質感的追求。包括夾克、T恤、短褲、帽子和背包等7款單品組成這系列，最特別的就是拼接連帽防風夾克，具備輕量、彈性和防風功能，還能收納摺疊成斜背包。而呼應系列主題的呼應露營帽和肩背包，以撞色布料拼接組合，還採用3M反光材質設計出「BAPE」字樣和「APE SHALL NEVER KILL APE」標語，提升功能感。

BAPE Summer Camp系列拼接連帽防風夾克，可收納成斜背包。圖／I.T提供
BAPE Summer Camp系列拼接連帽防風夾克，可收納成斜背包。圖／I.T提供

BAPE Summer Camp系列肩背包5,199元。圖／I.T提供
BAPE Summer Camp系列肩背包5,199元。圖／I.T提供

BAPE Summer Camp系列拼接連帽防風夾克11,999元。圖／I.T提供
BAPE Summer Camp系列拼接連帽防風夾克11,999元。圖／I.T提供

BAPE Summer Camp系列露營帽3,199元。圖／I.T提供
BAPE Summer Camp系列露營帽3,199元。圖／I.T提供

BAPE Summer Camp系列T恤2,599元。圖／I.T提供
BAPE Summer Camp系列T恤2,599元。圖／I.T提供

BAPE Summer Camp系列尼龍腰帶短褲5,599元。圖／I.T提供
BAPE Summer Camp系列尼龍腰帶短褲5,599元。圖／I.T提供

品牌 愛滋病

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