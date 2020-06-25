Supreme致敬表演藝術家推限量聯名款 Bape新系列大玩視覺撞色

紐約殿堂級潮牌Supreme近期又有話題聯名新作，此次品牌向影響後世流行文化甚深的前衛藝術家Leigh Bowery致敬，推出限量襯衫、連帽上衣。而A Bathing Ape（簡稱BAPE）的全新Summer Camp系列也很吸睛，大玩撞色概念，還結合戶外運動元素，創造出最潮穿搭。

Supreme推出向前衛藝術家Leigh Bowery致敬的聯名連帽上衣。圖／摘自Supreme官網

在世不到40年，前衛表演藝術家Leigh Bowery曾是倫敦夜生活的大人物，出現時總是穿著奇裝異服，卻評論家們認為與Vivienne Westwood、Yves Saint Laurent等時裝大師齊名，開創了當時被視為驚世駭俗的多種行動表演藝術先驅。因此，Supreme便以Leigh Bowery當時所留存的影像，透過重製之後，成為聯名系列的連帽上衣，襯衫及T恤主要圖案。而由於Leigh Bowery在1994年因為愛滋病辭世，所以品牌也表示這系列部分的收益，也會捐贈予位於紐約市的藝術組織，藉此希望大家關注愛滋病的問題。而這也是品牌近期二度推出聯名系列，來支持公益活動。

Supreme推出向前衛藝術家Leigh Bowery致敬的聯名T恤。圖／摘自Supreme官網

這季，BAPE繼續對街頭潮流的探索，融合戶外運動風潮，打造具都市機能感的「Summer Camp」系列。結合音樂節、徒步運動、露營等戶外流行文化和生活方式，融入品牌經典元素，從功能、外形來對機能質感的追求。包括夾克、T恤、短褲、帽子和背包等7款單品組成這系列，最特別的就是拼接連帽防風夾克，具備輕量、彈性和防風功能，還能收納摺疊成斜背包。而呼應系列主題的呼應露營帽和肩背包，以撞色布料拼接組合，還採用3M反光材質設計出「BAPE」字樣和「APE SHALL NEVER KILL APE」標語，提升功能感。

BAPE Summer Camp系列拼接連帽防風夾克，可收納成斜背包。圖／I.T提供

BAPE Summer Camp系列肩背包5,199元。圖／I.T提供

BAPE Summer Camp系列拼接連帽防風夾克11,999元。圖／I.T提供

BAPE Summer Camp系列露營帽3,199元。圖／I.T提供

BAPE Summer Camp系列T恤2,599元。圖／I.T提供